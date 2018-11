El Gran Recapte demana 4.500 voluntaris

Els bancs dels aliments de Catalunya han avisat aquest dilluns que encara necessiten 4.500 persones voluntàries per al Gran Recapte d'Aliments, que tindrà lloc el 30 de novembre i l'1 de desembre. Els organitzadors han fet una última crida a la participació per a aquesta desena edició quan queden cinc dies per posar-la en marxa. De moment hi ha 23.000 persones apuntades per cobrir els 2.800 punts de recollida. La principal necessitat és a Barcelona, on falten 2.500 persones. A Girona caldria que s'hi apuntessin 1.000 voluntaris, i a Lleida i a Tarragona 500. El Gran Recapte representa el 25% dels aliments que els bancs i les entitats recullen. Els quatre bancs atenen ara mateix 200.000 persones arreu de Catalunya.