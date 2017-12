El carrer Gran de Sant Andreu expulsarà el trànsit de pas

El carrer Gran de Sant Andreu prendrà protagonisme al trànsit privat per donar-lo als vianants en el marc d'un projecte de pacificació que ja fa anys que es negocia amb el teixit veïnal i comercial de la zona. L'Ajuntament ha aprovat ara un pressupost de 4,9 milions d'euros per tirar endavant la reforma, que preveu convertir la via en plataforma única -el trànsit hi podrà circular només a 10 km/h i estarà al mateix nivell que l'espai de les voreres- i confia que aquesta actuació serveixi com a element dissuasiu per eliminar cotxes de pas no només d'aquest carrer sinó del conjunt de la zona. L'extensió dels carrers pacificats era un dels punts que Barcelona en Comú portava al programa electoral i els plans d'actuació dels diferents districtes preveuen pacificacions de carrers com Consell de Cent o Gran de Gràcia. Els canvis de mobilitat, però, generen inquietud entre veïns i comerciants. Des de l'Eix Comercial de Sant Andreu reclamen, en aquest sentit, que es faci un estudi detallat per garantir que hi ha alternatives de circulació i asseguren que, tot i que es parla de pacificar, a la pràctica es converteix el carrer gairebé en exclusiu per a vianants.

Segons ha explicat avui la regidora del districte, Laia Ortiz, el consistori calcula que la reforma comportarà una reducció important (del 25%) dels prop de 5.000 vehicles que circulen a diari per aquesta via que, segons ha remarcat, ara és molt utilitzada per cotxes que venen del nus de la Trinitat i es dirigeixen cap al centre de la ciutat. L'objectiu de la transformació és ara eliminar aquest trànsit de pas i guanyar espai per als vianants i les bicicletes. I, sobretot, per "crear comunitat" i millorar, també, la situació del comerç de proximitat.

En una primera fase es reformarà el tram del carrer Gran de Sant Andreu que va de la rambla Fabra i Puig al carrer de Joan Torras i, després, s'allargarà fins a la plaça Mossèn Clapès: un tram de 850 metres. Les obres està previst que comencin al març i que s'allarguin un any. La regidora del districte ha remarcat que, després de les polèmiques sorgides, el mandat passat, amb reformes com la del passeig de Gràcia, on també es va apostar per la plataforma única -posar al mateix nivell la calçada i l'espai per a vianants- cosa que va generar inseguretats a persones amb discapacitat visual, s'ha treballat amb entitats socials com Carrers per a Tothom per garantir l'accessibilitat universal al carrer Gran. S'han previst, en aquest sentit, encaminadors i una nova senyalització. Des de Carrers per a Tothom remarquen que el fonamental és que el paviment permeti identificar de forma clara -amb els peus i amb el bastó- la delimitació d'on comença l'espai per on circulen els vehicles, i que vagin a baixa velocitat.

La plataforma única comportarà una franja central d'un mínim de 3,5 metres d'amplada pensada per a la circulació a velocitat reduïda, el pas de vehicles de serveis i les bicicletes. A cada banda, els espais que conformaran les voreres estaran delimitats per les façanes i una doble alineació de lledoners. El consistori confia que el canvi de dibuix suposi una disminució del nivell de trànsit a la zona, però admet que pot comportar cert augment circulatori en vies com la riera de Sant Andreu o el carrer Segre.

Preocupats per la mobilitat

El president de l'Eix Comercial de Sant Andreu, Pròsper Puig, defensa que, tot i que hi ha consens que les obres són necessàries, "no s'ha fet un pla acurat de mobilitat". Entén que el projecte no redueix el nombre de vehicles que passen pel carrer Gran sinó que, de "forma encoberta", es fa que sigui "exclusiu per a vianants". Puig assegura que ja és difícil arribar en cotxe al barri i que, amb la nova configuració, els clients potencials de les botigues seran "només" els veïns de la zona.