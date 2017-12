"No em quedo tranquil·la si estic a casa i no porto res": Arrenca el Gran Recapte del Banc d'Aliments

La Cinta té vuitanta anys i és voluntària del Gran Recapte d'Aliments. Un any més, aquesta iniciativa pretén recollir el màxim d'aliments possibles en dos dies -divendres i dissabte- per abastir els magatzems del Banc d'Aliments de Catalunya. El paper de la Cinta és coordinar els tres punts de recollida ubicats a la Zona Franca (dos supermercats i un mercat).

Ella fa més de vuit anys que participa en aquesta campanya i assegura que encara fa falta molta ajuda: "Encara que sembli que no hi ha tanta necessitat, encara que sembli que anem cap a millor després de la crisi, això no és així. Encara hi ha moltes famílies que passen gana". La Cinta assegura que fer de voluntària al seu barri fa que hi hagi més donacions: "El que fa molt és que la gent ens coneix. Som a la parròquia i a diferents associacions de la zona. Al barri som molt conegudes i això fa que arribi a més gent, el boca a boca a nivell de barri arriba a tots".

Les voluntàries expliquen que el primer any que van participar van començar el recapte en una petita parada del mateix Mercat de la Marina, recorden que al principi els va costar rebre donacions, però poc a poc cada any n'han rebut més. La Maria del Carme té 77 anys i diu que ja fa uns 10 anys que participa com a voluntària.

"Els polítics hauran sortit de la crisi però al gent no"

Assegura que al final de la jornada acaben molt cansats perquè l'edat no els ajuda: "Gairebé tots els voluntaris d'aquesta zona som gent gran, i a vegades ens costa carregar i descarregar els aliments, ens falten mans joves". Tot i aquestes dificultats asseguren que el que més els motiva és ajudar a les altres persones. En Rafa també és voluntari i ja ronda els 80, però diu que no es cansa de fer coses pels més necessitats: "El meu lema de vida és que la felicitat neix de poder ajudar els altres. Ara hi ha més demanda de menjar que fa 3 anys. Els polítics hauran sortit de la crisi però la gent no". Els voluntaris asseguren que els moments on hi ha més donació és el divendres a la tarda i el dissabte al matí -quan la gent surt de la feina i va a comprar als supermercats-.

Segons el Banc d'Aliments, aquesta campanya mou més d'un milió i mig de donants a tota Catalunya. Entre ells hi ha la Maria, que té 82 anys i és germana d'en Rafa -un dels voluntaris-. Ella ha participat portant llet, arròs, sardines en llauna i oli de girasol: "Tant de bo pogués portar més aliments. Quan ho faig em sento molt satisfeta, demà tornaré amb més coses, no em quedo tranquil·la si estic a casa i no porto res". A primera hora del matí també treu el cap pel mercat l'Anna, que té 70 anys i cada any fa una donació: "Et sents molt bé quan ho fas. Hi ha gent molt necessitada. Jo si puc, ho faig. El dia que no pugui doncs malauradament ho deixaré de fer però de moment puc participar cada any".

Els aliments més necessaris

Però no tots els aliments són vàlids. Es necessiten aliments que es puguin conservar durant un llarg període de temps: oli, llet -molt demanada-, conserves de verdura, conserves de peix i de llegums. És important que els productes estiguin precuinats, perquè d'aquesta manera, les families que rebin els aliments no hauran de gastar en despesa energètica per cuinar-los.

La presidenta del banc d'Aliments, Roser Brutau, explica perquè tota donació és important: "Ara els magatzems estan buits, però el Gran Recapte servirà per equilibrar la dieta del Banc d'Aliments. Les donacions que rebem ara serviran per donar menjar a 250.000 famílies de tot Catalunya durant tres mesos".

La presidenta també ha explicat que aquest any han ampliat el nombre de punts de recollida per poder arribar a més gent. Ara compten amb 2.700 punts repartits en les diferents comarques: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Tanmateix, també augmenten el nombre de voluntaris per abastir aquests nous punts de recollida, aquesta edició compten amb 27.000 voluntaris - dos mil més que anys anteriors-. Tot i els problemes que van tenir per trobar voluntaris - fa un mes en tenien 3.000 d'inscrits- finalment han aconseguit arribar a la xifra necessària per dur a terme la campanya. Des de l'organització asseguren que cada any els voluntaris s'inscriuen més tard, però d'altra banda, la gent s'apunta més en grup -amics, associacions, families- i no tant individualment.

El Gran Recapte d'Aliments espera superar aquest any les 4.300 tones d'aliments a tota Catalunya.