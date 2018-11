El filòsof i aspirant a alcaldable de Barcelona Jordi Graupera ha començat la seva campanya per superar les primàries independentistes que promou amb el suport de l'ANC. La primera acció que ha anunciat és un recorregut en autobús per la Barcelona "del futur". L'objectiu és, com s'especifica a la web de la seva campanya, que ell mateix expliqui a qui participi en el 'tour' com creu que serà la ciutat dels pròxims 20 anys.

El recorregut, que està obert a 35 persones –que s'han d'inscriure prèviament–, es farà el divendres 30 de novembre a les deu del matí i sortirà i s'acabarà a la plaça Tetuan.

Graupera farà de guia turístic per la Barcelona que vol 'construir'

Més de seixanta candidats opten a les primàries. Els inscrits a la web, que són més de 23.000 només a Barcelona, seran els encarregats de formar la llista dels 41 escollits que es presentaran a les eleccions municipals de la capital catalana el 26 de maig.