Gravar els treballadors amb càmera oculta sense avisar-los és il·legal

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat avui Espanya per no protegir la privacitat de cinc caixeres d'un supermercat que van ser acomiadades després de ser gravades per una càmera oculta, l'existència de la qual desconeixien, mentre robaven productes. L'Estat espanyol haurà d'indemnitzar cadascuna de les demandants, residents a Sant Celoni i Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental), amb 4.000 euros per danys morals i entre 500 i 568,86 euros per despeses i costos.

Les demandants van ser informades al febrer de 2009 d'unes pèrdues en existències d'entre 7.780 i 24.614 euros al mes pels responsables d'aquest establiment de la cadena familiar de supermercats identificada com a M.S.A. Per això, el 15 de juny de 2009 es van instal·lar càmeres de vigilància per controlar l'entrada i sortida del local, amb el coneixement dels empleats, i altres ocultes per descobrir els possibles robatoris dels empleats a l'àrea de les caixes.

Les caixeres ajudaven els clients a robar

A final de juny les caixeres van ser convocades a reunions individuals per visionar els vídeos i van admetre "haver ajudat companys de treball i clients a robar productes i a fer-ho ells mateixos". Segons les càmeres secretes, les caixeres escanejaven els productes de la cistelles i després els anul·laven. A més, les empleades "permetien a clients i companys abandonar la botiga amb productes pels quals no havien pagat".

La sentència de violació del dret a la vida privada i familiar ha rebut sis vots contra un, però la indemnització per danys morals ha prosperat després d'un ajustat suport de quatre jutges davant tres de la Sala Tercera de la Cort europea.

Segons la sentència, els tribunals espanyols "no van aconseguir un equilibri just! entre els drets en joc, el de la privacitat de les demandants (recollit a l'article 8 del Conveni Europeu de Drets Humans) i el del dret a la propietat de l'ocupador. Sobre la instal·lació de càmeres secretes per controlar els empleats, la sentència recorda que va incomplir la Llei de Protecció de Dades Personals, que inclou "l'obligació d'informar prèvia, explícita, precisa i inequívocament" als empleats.

El Govern espanyol podrà demanar la revisió del cas per la Gran Sala de 17 jutges en un termini de tres mesos.