Flors solidàries per millorar l'atenció a la salut mental

El Gremi de Floristes de Catalunya ha iniciat aquest dilluns la campanya 'Amb tu, una flor fa primavera', que té com a objectiu recaptar 10.000 euros que es destinaran a programes de salut mental de diversos centres de Sant Joan de Déu a Catalunya. Per cada ram de flors o planta que es compri en alguna de les floristeries adherides a la campanya es farà un donatiu d'un euro a Sant Joan de Déu. La fundació invertirà aquests diners en teràpies complementàries dels programes de salut mental, com ara musicoteràpia o artteràpia.

El director de l'Obra Social de Sant Joan de Déu, Oriol Bota, ha explicat que la intenció de la campanya és arribar a la captació de 10.000 euros i, alhora, sensibilitzar a la ciutadania sobre els temes de salut mental. Bota ha apuntat que "un 20% de la gent patirà alguna malaltia de salut mental al llarg de la seva vida" i que des dels centres de Sant Joan de Déu ofereixen "suport per millorar les seves capacitats socials i laborals, que reverteixen al mateix temps en la seva salut i benestar".

Mercè Pasanau, propietària de la floristeria Pasanau Flors i vicepresidenta del Gremi de Floristes de Catalunya, diu que és el primer any que el seu establiment col·labora en aquest projecte i que, per ara, n'hi ha una cinquantena que participaran en la campanya. Tot i això, ha afegit que espera que "al llarg de la setmana se'n vagin incorporant més".

El Gremi de Floristeries de Catalunya ha publicat al seu web un llistat de les floristeries adherides a la campanya. Bota també ha volgut destacar l'existència d'un web de micromecenatge, anomenat 'Mi grano de arena', des d'on les floristeries faran els seus donatius, tot afegint que "la gent que vulgui també pot participar".

La Setmana Solidària amb la Salut Mental del Gremi de Floristes de Catalunya amb el benefici de l'Obra Social Sant Joan de Déu se celebrarà fins al 24 de març.