Patir la grip i el covid-19 augmenta més del doble la probabilitat de morir

Les persones infectades al mateix temps amb grip i SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19, tindrien més del doble de probabilitats de morir que un malalt que només pateixi el coronavirus, segons un estudi del servei de salut pública d'Anglaterra ( PHE, en les sigles en anglès) fet entre els mesos de gener i febrer d'aquest any. L'anàlisi conclou que la combinació de totes dues malalties elevaria el risc de patir conseqüències més greus: la majoria dels casos de coinfecció estudiats van tenir lloc en persones grans i més de la meitat van morir. Amb tot, la mostra de l'estudi és excessivament petita, admeten els especialistes. Però la diferència de la taxa per infeccions per un virus i l'altre és més rellevant que no pas les quantitats absolutes.

En qualsevol cas, aquesta primera anàlisi, que es completarà al llarg d'aquest hivern, reforça una idea clau, emfasitzada per l'NHS (sistema nacional de salut del Regne Unit): aquest any és més necessari que mai vacunar-se contra la grip. En aquest sentit, Jonathan Van-Tam, subdirector general del sistema sanitari d'Anglaterra, ha assegurat en una conferència de premsa que "hi ha proves que suggereixen clarament que la coinfecció amb la grip i el covid-19 empitjora els resultats; actualment, una d'aquestes malalties es pot prevenir mitjançant vacunes, i aquest és el punt realment important."

L'estudi compara les taxes de coinfecció després d'examinar els casos de 19.256 persones, a les quals es van fer proves tant de grip com de coronavirus entre el 20 de gener i el 25 d'abril d'enguany. Un total de 58 pacients van patir la coinfecció, i la taxa de mortalitat va ser del 43,1% (25). Dels morts, el 80% (20) tenien més de 70 anys. Per a aquells amb només covid-19, la mortalitat va ser del 26,9%.

Les coinfeccions, però, es van observar principalment en persones grans (per sobre de 70 anys). En aquest sentit, doncs, hi podria haver també "possibles efectes sinèrgics" entre els virus. La probabilitat de mort va ser 5,92 vegades superior en els pacients amb una coinfecció que entre els que només en presentaven una, ja fos grip o covid-19. Al Regne Unit, l'última temporada de grip hi va haver 8.000 morts.

Competència entre virus

Una altra de les conclusions és que les dades demostren que estar infectat amb un virus respiratori implica, en termes generals, que les persones afectades tenen menys probabilitats d'estar infectades per un altre virus a curt termini. Els autors de l'estudi també han considerat que hi pot haver una "competència patògena" entre la grip i el SARS-CoV-2.

Així, les possibilitats de resultat positiu per covid-19 són un 68% més baixes entre els infectats prèviament amb grip. Amb tot, calen més investigacions per entendre la relació entre la grip i el coronavirus, entre altres raons perquè, d'acord amb els autors de l'estudi, les afeccions de grip estacional que va analitzar el servei de salut anglès van tenir lloc a principis de l'hivern passat. Les dues infeccions víriques no es van encavalcar durant tot el període.

Yvonne Doyle, directora mèdica de l'NHS, ha assegurat que "hi ha algunes proves que suggereixen que la grip i el virus del covid-19 poden competir entre ells, [però] si els teniu tots dos, teniu un greu problema. I les persones que tenen més probabilitats de contagiar-se de les dues infeccions pot ser que siguin justament les que menys s'ho poden permetre”. No és moment, doncs, per fer experiments.