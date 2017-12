Un únic encertant s'endú 20 milions d'euros de la Primitiva a Canovelles

El sorteig de la Grossa de la Primitiva celebrat ahir ha deixat un premi de 19.453.371 euros amb un únic encertant a la localitat de Canovelles (Vallès Oriental), segons ha informat Loteries i Apostes de l'Estat.

La butlleta milionària, que correspon a un premi de Primera Categoria, ha sigut validada a l'administració de loteries número 2 del carrer de la Riera del municipi. La combinació guanyadora del sorteig de la grossa de la Primitiva estava formada pels números 2, 8, 20, 28 i 48 i el reintegrament era el 4.

Un dels administradors del punt de venda, David Colmenero, ha explicat a Efe que és el premi més gran que han donat mai i que han rebut "amb molta alegria la notícia".

Colmenero ha assegurat que no coneix el premiat i que "és possible" que no sigui de la localitat": "Els diumenges, dia de mercat setmanal a Canovelles, també obrim, i potser el va comprar algú que va venir d'una altra ciutat", ha comentat.