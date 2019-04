La Grossa estrena un nou sorteig per Sant Joan

Després de la Grossa de Cap d'Any i la de Sant Jordi, aquest any també hi haurà, per primera vegada, la de Sant Joan. Loteria de Catalunya ha anunciat que estrena aquest nou sorteig, que es farà el 24 de juny amb un bitllet guanyador que s'endurà tres milions d'euros. També canvia el format de la Grossa de Sant Jordi, que, com amb la de Sant Joan, serà un premi extraordinari amb un bitllet guanyador de dos milions d'euros. "Es prima molt més un gran premi, en lloc del repartiment de premis mitjans", explica el director de Loteria de Catalunya, Jaume Torrabadella.

651x366 Bitllets de mostra de la Grossa de Sant Joan i de la de Sant Jordi del 2019 / ARA Bitllets de mostra de la Grossa de Sant Joan i de la de Sant Jordi del 2019 / ARA

Amb el format de sorteig extraordinari, que s'aplicarà tant a la de Sant Jordi com a la de Sant Joan, "es repartiran més premis", defensa Torrabadella. A la Grossa de Sant Jordi del 2019 hi haurà un premi de dos milions per al bitllet que coincideixi amb el número i la sèrie guanyadors. Els bitllets que només coincideixin amb el número, rebran un premi de 50.000 euros. També hi haurà premis per als bitllets que tinguin altres coincidències.

Pel que fa a la Grossa de Sant Joan del 2019, hi haurà un premi de tres milions per al bitllet que coincideixi amb el número i la sèrie guanyadors. Els bitllets que només coincideixin amb el número, rebran un premi de 30.000 euros. També hi haurà premis per als bitllets que tinguin altres coincidències i es repartiran 10.000 euros per als bitllets que coincideixin amb cinc altres números que s'escolliran.

Sense gala televisiva

Tant a la de Sant Jordi (el sorteig es farà el 27 d'abril, a la jornada de reflexió del 28-A) com a la de Sant Joan (el sorteig es farà el 24 de juny), no hi haurà gala televisiva. Com que s'aplica el format de premi extraordinari, a diferència de la Grossa de Cap d'Any, la resta dels premis del sorteig no tenen tant protagonisme. "Les tendències i les vendes de la Grossa des del 2013 [quan es va fer el primer sorteig de Cap d'Any] ens fan ser optimistes", justifica Torrabadella sobre la decisió de fer un nou sorteig per Sant Joan.

En aquest sentit, Torrabadella subratlla que el 2017 es va arribar a un rècord de recaptació que el 2018 s'ha tornat a superar. El 2017 les vendes de Cap d'Any van ser de 28,2 milions i les de Sant Jordi de 6,1 milions, amb una suma total de 34,3 milions, mentre que el 2018 les de Cap d'Any van ser de 30,6 milions i les de Sant Jordi de 6,5 milions, amb un total de 37,1 milions. Torrabadella confia que aquest any es torni a superar la recaptació de les edicions anteriors. Tot i que Loteria de Catalunya no descarta fer un nou sorteig de la Grossa, el director avança que no se n'estrenarà cap altre enguany.

Torrabadella recorda que tots els beneficis de la Grossa, que es transfereixen al departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es dediquen a programes socials. Afegeix que els tres àmbits als quals es destinen els diners són la cura de la vellesa, de la infància i de les persones amb discapacitat.