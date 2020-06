Grups reduïts, visites autoritzades i aïllaments després de les vacances: la 'nova normalitat' de les residències

La Generalitat ha publicat aquest diumenge les directrius perquè les residències de gent gran i els geriàtrics entrin en la tan desitjada nova normalitat. En un extens document basat en cinc eixos, el Govern subratlla la importància que els residents reprenguin, a poc a poc, la seva vida normal, com ara sortir a l'exterior, rebre visites de familiars i passar les imminents vacances al domicili familiar. Amb tot, el departament de Salut és conscient del risc que suposen aquestes persones i els seus familiars en un context de transmissió comunitària com el que es viu a Catalunya, afavorint l'entrada del virus en aquests espais tan proclius per al contagi, i, per això, ha posat les bases per tal que la interacció i el vincles es facin amb les màximes precaucions. Des de cribatges per a la detecció precoç de positius, passant per aïllaments preventius en el cas dels que surten del centre durant uns dies, fins a una nova organització dels grups, dels professionals i dels espais comuns.

El nou document continua la línia de treball del pla de desescalada per tal de recuperar al màxim la normalitat dins dels centres residencials, però sempre garantint les mesures de prevenció i seguretat adequades. El pla proposa dividir els residents en grups reduïts d'entre 10 i 15, segons la possibilitat de sectoritzar de cada centre, i assignar uns professionals que únicament estiguin pendents d'ells per minimitzar els perills del contagi creuat. Aquesta estratègia, subratlla el document, permet reduir el risc de contagi a l'hora d'organitzar activitats comunitàries i grupals a l'interior dels centres. Els residents que formin part del mateix grup de convivència podran compartir espais comuns, com les sales d'estar, els menjadors, les zones del jardí o les terrasses, però també les zones d'ús compartit que s'hauran de netejar entre ús i ús, com l'espai de rehabilitació.

Les residències hauran de fer cada dia un control clínic i epidemiològic -prendre la temperatura i vigilar la simptomatologia, eminentment- del virus a tots els treballadors i residents del centre per controlar els contagis i detectar-los de forma precoç. Salut manté la classificació de les residències per colors –els centres verds són els que no tenen cap cas positiu, les residències carbasses les que en tenen algun i les vermelles les que tenen més casos– i, en base a aquest codi, s'articula l'aixecament o manteniment de les restriccions. Per exemple, les visites familiars.

Els centres amb bandera verda o carbassa hauran d'autoritzar amb cita prèvia l'entrada de persones alienes al centre, sempre en unes franges horàries determinades i controlant l'aforament. El Govern recomana limitar a una visita per resident a la setmana, si és possible en un espai exterior i com a màxim 3, en funció de l'espai dels centres. També es demana que el familiar sigui sempre el mateix en la mesura del possible, almenys en un període deu dies. Les residències vermelles, en canvi, no podran encara rebre visites tret de casos puntuals, com l'acompanyament en el tram final de la vida.

Les residències podran acceptar ingressos nous sempre que aquestes persones s'hagin fet una PCR en les últimes 24 o 48 hores i hagin donat negatiu. Aquesta prova, juntament amb un document declaratiu de la família en què es faci constar que la persona no ha estat en contacte amb cap cas positiu o sospitós de ser-ho els últims deu dies, és obligatòria i no eximeix d'un aïllament preventiu que el futur resident haurà de fer en una àrea separada –anomenada groga– per garantir que no té símptomes i no suposa un risc per a la resta d'usuaris. Aquest pas únicament es podria eludir si la persona és derivada d'un hospital, un sociosanitari o un altre recurs residencial. Si venen de casa, en canvi, hauran de complir aquesta quarantena.

Llum verda a les sortides i vacances

"Després de més de tres mesos d'aïllament, els residents i familiars tenen dret i necessitat de retrobar-se recuperant al màxim la situació anterior a la pandèmia sempre que sigui possible i en funció de l’evolució de la pandèmia", afirma el document. Per això, el pla també preveu la recuperació d'activitats com ara sortir al carrer a passejar, visitar cases de familiars o passar les vacances fora amb la família.

Totes les sortides hauran d'haver estat acordades prèviament entre el resident o la família i el centre, i sempre prèvia signatura d'un document de declaració responsable (per part del resident o del familiar). Així, els usuaris més autònoms podran sortir sols sempre que tinguin la capacitat per complir els criteris i les mesures de protecció, com l'ús de la mascareta i la correcta higiene de mans. A la tornada al centre, s'haurà de desinfectar el calçat, la cadira de rodes o caminadors si és el cas, i canviar-se de roba, que s'ha de rentar a 60⁰C.

En el cas de sortides de cap de setmana i vacances també se seguirà el mateix procediment d'autorització. Si la sortida excedeix les tres setmanes, la persona haurà de fer aïllament preventiu a la zona groga quan torni i se li farà un cribatge simptomàtic. A més, haurà de reduir tota activitat comuna que impliqui compartir material o si el centre considera que pot posar en perill el manteniment de la distància de seguretat. De fet, la direcció de la residència haurà de planificar i pactar amb les famílies un retorn esglaonat i controlat dels residents per fer una supervisió dels reingressos.