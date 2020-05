Topada del govern espanyol amb la Guàrdia Civil, Brussel·les presenta el pla de rescat i els EUA arribaran avui als 100.000 morts: les claus del dia, amb Antoni Bassas (27/05/2020)

Bon dia des de l'ARA. És dimecres 27 de maig del 2020. Aquest matí la temperatura no és més baixa que ahir, però es comença a notar el vent de mar que avui refrescarà l'ambient en moltes comarques de la costa i del prelitoral. El dia ha començat amb núvols a Ponent que s'aniran esqueixant. Aquesta tarda cauran xàfecs puntuals al Pirineu.

1. Avui a la portada hi tenim la topada entre el govern espanyol i la Guàrdia Civil i la justícia, que ahir es va agreujar quan el número dos de l'institut armat va dimitir després que el ministre de l'Interior, Grande-Marlaska, cessés el coronel De los Cobos per "pèrdua de confiança". Així ho va justificar ahir el ministre: "La conclusió és que la substitució i el cessament del coronel Pérez de los Cobos es deu exclusivament a la política raonable de reconstitució de nous equips dins de l'àmbit de màxima confiança que tot dirigent polític planteja quan adquireix un càrrec concret".

Comença a emergir la idea que dins la Guàrdia Civil hi ha comandaments que estan fent informes que la justícia aprofita, però aquesta vegada no per processar independentistes catalans sinó per anar contra el govern de Sánchez i Iglesias. Ho diem avui a l'editorial: "Vist des de fora, semblaria una extralimitació per part del ministre, una ingerència inacceptable sobre un cos que fa funcions de policia judicial. Però coneixent Pérez de los Cobos i el funcionament del deep state, no hi ha dubte que deu tenir una part mobilitzada en diferents fronts, especialment el judicial, per acabar amb el govern "socialcomunista" del PSOE i Unides Podem, aprofitant la pandèmia".

2. El món ha arribat aquesta nit als 350.000 morts (350.456), i avui els Estats Units arribaran als 100.000 morts.

A Catalunya, amb els 29 morts registrats ahir s'arriba a 11.877. Per primera vegada a les UCI de Catalunya hi ha menys de 200 pacients ingressats.

De fet, un dels nous focus de transmissió del virus va tenir lloc en una festa d'aniversari a la ciutat de Lleida amb vint convidats. N'hi havia quatre que estaven contagiats i no van prendre mesures de seguretat: no respectaven les distàncies i no duien mascareta.

Des del Govern admeten que l'origen d'una part dels casos s'ha pogut donar entre treballadors –i alguns familiars seus– d'empreses agroalimentàries, concretament en escorxadors i plantes de processament de carn, així com entre alguns temporers

Salut atribueix una part dels contagis a l'incivisme i a un relaxament en les mesures de protecció.

3. Més de la meitat dels malalts greus amb covid-19 a Espanya (un 62%) tenien entre 40 i 69 anys, i la franja d'entre 60 i 69 és la més habitual (un 32,3% dels pacients). Un 3,3% dels pacients (un total de 256) tenien entre 30 i 39 anys. Viure despreocupat del virus per una qüestió d'edat és "absolutament erroni en molts sentits", alerta el doctor Miquel Pujol, cap de secció de malalties infeccioses de l'Hospital de Bellvitge. Per tres raons: "És impossible preveure com t'afectarà la malaltia, és un risc de contagi per a la gent del teu entorn i ni tan sols sabem quant poden durar els anticossos".

4. Com son els retrobaments entre avis i nets després de més de dos mesos sense veure's i com se les empesquen a les residències de gent gran perquè les visites siguin segures per a tothom. La Sílvia Marimon i la Mònica Bernabé ens ho expliquen en aquest parell de cròniques.

5. L'Ajuntament de Barcelona alerta d'una crisi de salut mental "sense precedents" i ahir va anunciar un pla de xoc dotat amb 1,5 milions d'euros, que estarà especialment enfocat a infants i adolescents, cuidadors, persones grans ara més soles que mai i persones que ja tenien algun problema de salut mental. Es preveuen línies específiques per abordar l'acompanyament en el dol i la prevenció del suïcidi.

6. L'Ajuntament de Barcelona també va anunciar ahir una línia d'ajudes als propietaris de locals comercials que s'avinguin a fer rebaixes pronunciades als llogaters. L'ajuda estarà enfocada a qui tingui locals de menys de 300 metres quadrats on es facin activitats que hagin quedat suspeses durant l'estat d'alarma. Serà de 600 euros si la rebaixa és d'entre un 25% i un 50% i de 1.200 euros si supera el 50%. La rebaixa del preu s'haurà de prolongar un mínim de sis mesos des de la declaració de l'estat d'alarma per poder optar a l'ajuda.

7. I els diners de la Unió Europea, quan? Doncs potser avui.

La Comissió Europea presenta avui un pla amb deute comú, transferències i condicions per acontentar nord i sud. Brussel·les afronta la quadratura del cercle en la resposta a la crisi. Ho explica la Júlia Manresa Nogueras des de Brussel·les. Els estats continuen dividits entre crèdits i transferències. França i Alemanya van acostar posicions per desencallar el debat.

8. Un grup de treballadors de Nissan van portar ahir al vespre la seva reivindicació a la plaça Sant Jaume de Barcelona per exigir que la multinacional japonesa no tanqui les plantes a Catalunya. El cas és greu, afectaria 25.000 famílies entre llocs de treball directes i indirectes. N'han parlat els dos governs. La ministra d'Indústria, Reyes Maroto: "Hem posat a sobre de la taula de Nissan unes propostes, un pla d'inversions per a les plantes que té a Espanya. Per garantir la viabilitat d'aquestes plantes però, sobretot, per assegurar el futur dels seus treballadors. I la consellera d'Empresa, Àngels Chacón: "No tirarem la tovallola i seguirem defensant que les plantes de Nissan a Catalunya són competitives. Tenim l'ecosistema del sector de l'automoció suficient per a aquesta continuïtat que estem demanant".

9. Ahir va fer un any que el president Puigdemont va guanyar les eleccions europees i en una roda de premsa va demanar un relator per a les converses entre els governs espanyols i català aprofitant el joc de mans que la Moncloa ha fet amb el pacte amb Bildu per la retirada de la reforma laboral. "La figura d'un relator és imprescindible per arribar a bon port. Per conversar i tenir tertúlies no cal, evidentment, però per arribar a bon port amb un conflicte d'aquesta envergadura un mediador o relator és molt desitjable, ajuden a fer acords".

El govern espanyol ja ha dit que no. Però qui tampoc no vol el relator és Esquerra Republicana, que recorda que qualsevol pacte al qual arribi la taula de diàleg haurà de ser "sotmès a votació pel poble de Catalunya" i que "no hi ha millor garantia que l'aval dels ciutadans".

Fins aquí les claus del dia. Tornem d'aquí uns minuts amb l'anàlisi de l'actualitat.