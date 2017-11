La Guàrdia Civil busca un home a Jaén per haver-se endut els seus tres fills

La Guàrdia Civil busca un home de 41 anys a Alcalá la Real (Jaén) per suposadament haver-se endut els seus tres fills sense el consentiment de la mare, que l'ha denunciat també per maltractaments. Fonts de la Guàrdia Civil han explicat que el passat dissabte la parella va tenir una baralla i que després l'home es va emportar les criatures, dues nenes i un nen de 19 mesos, 4 i 11 anys. Tot i això, la mare no va posar la denúncia fins a l'endemà a la nit, en veure que l'home no tornava.

La denúncia es va produir a la caserna de la Guàrdia Civil de la localitat i des de llavors se l'està buscant. La Guàrdia Civil ha establert la recerca en diferents punts i l'home és un "conegut de les forces de seguretat" per diversos incidents al poble.