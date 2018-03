La Guàrdia Civil deté un jubilat acusat de cultivar marihuana per complementar la pensió

La Guàrdia Civil ha detingut un veí del nucli del Pla de Manlleu, d'Aiguamúrcia (Alt Camp), com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, concretament per cultivar plantes de marihuana al seu domicili. També se l'acusa d'un altre delicte de defraudació de fluid elèctric.

La Guàrdia Civil afirma que l'home està jubilat i que cultivava aquesta herba estupefaent per vendre-la i complementar la seva pensió. Els fets van començar a principis de gener quan membres del cos van detectar un hivernacle dins d'un habitatge d'aquest municipi. Les investigacions posteriors van dur els agents a pensar que podria servir per cultivar marihuana, que alhora van localitzar un individu que feia tasques de manteniment de la plantació. Des del cos de la Guàrdia Civil també s'indica que l'habitatge anava a nom d'una persona morta, i que l'home que es cuidava de la plantació era el seu gendre.



En paral·lel, tècnics de l'empresa subministradora d'energia elèctrica van constatar que a l'habitatge hi havia un consum superior del que seria habitual. D'aquí es va deduir que l'home podia haver fet una connexió il·legal a l'escomesa general de la xarxa elèctrica.

Detingut i posat en llibertat

Aquest dijous al matí, la Guàrdia Civil va entrar al domicili amb ordre judicial i va comprovar que el garatge s'havia condicionat per cultivar la planta estupefaent. Es van comissar 290 plantes de marihuana en fase de recol·lecció, 7,2 quilos en procés d'assecatge i material divers que el cos de seguretat considera necessari per al cultiu i l'elaboració de la substància. L'individu va ser detingut. L'home té 63 anys és de nacionalitat espanyola i es veí del Pla de Manlleu. Després de declarar en dependències oficials del cos de seguretat va ser posat en llibertat a disposició del jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell.