La Guàrdia Civil no preveu disminuir els efectius destinats a la recerca del nen de Níjar una setmana després de la seva desaparició

La Guàrdia Civil ha assegurat que de moment "no està previst disminuir" els efectius per a la recerca de Gabriel Cruz, el nen de 8 anys que va desaparèixer fa una setmana a Níjar (Almeria). El portaveu de la comandància d'Almeria, David Domínguez, ha dit aquest dimarts que es manté el dispositiu de recerca amb 50 voluntaris i 150 professionals. Domínguez ha valorat la millora del temps, ja que per primera vegada avui no ha plogut després de diversos dies, cosa que ha permès fer una recerca "en millors condicions".

El portaveu de la Guàrdia Civil ha declinat fer qualsevol tipus de valoració relativa a la investigació del cas o a la samarreta que conté l'ADN del Gabriel. Així, una setmana després de la desaparició del nen, continua sense aparèixer el menor que dimarts de la setmana passada va sortir de casa de la seva àvia paterna per anar a jugar amb uns cosins. Amb centenars d'hores de batudes a l'entorn, la recerca continua sense donar resultats: l'única pista disponible és una samarreta trobada pel pare i la seva parella al voltant d'una depuradora.

La samarreta conté l'ADN del menor i ara s'analitza per poder extreure'n tota la informació possible per aclarir què li pot haver passat al nen. El delegat del govern espanyol a Andalusia, Antonio Sanz, s'ha mostrat confiat que aquesta peça de roba aporti més informació a la investigació de la recerca. Ha afegit que la investigació està "activa amb diferents línies; no ens centrem en una de sola". "De fet, s'obren noves línies amb l'objectiu d'aconseguir un resultat positiu", ha assegurat Sanz.