La Guàrdia Civil confisca a Castelldefels un lleó dissecat que es venia per internet per 5.995 euros

La secció d'Agents del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Barcelona ha confiscat un lleó africà dissecat que es venia a una web de compra-venda. Els agents han detingut la venedora, una dona de Castelldefels que resta investigada per un delicte contra la fauna per tinença i comerç d'espècies amenaçades.

La investigació va començar al juliol, quan els agents van trobar l'anunci a internet. Van trucar la venedora per concertar una cita i el 3 d'agost van anar al domicili de Castelldefels, on van comprovar que era un "lleó africà mascle, adult i en perfecte estat", d'una espècie catalogada i protegida per la Convenció sobre comerç internacional d'espècies amenaçades. La dona, que l'havia posat a la venda per 5.995 euros, els va explicar que l'havia caçat el seu sogre a Namíbia durant els anys noranta, i el va guardar al traster de l'habitatge.

651x537 La Guàrdia Civil, enduent-se l'animal La Guàrdia Civil, enduent-se l'animal

Els agents es van endur l'animal dissecat al Servei Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació d'Exportacions per analitzar-lo. La Fiscalia d'Urbanisme i Medi Ambient de Barcelona es farà càrrec del cas.