La Guàrdia Civil entrega les claus de l'antiga caserna a l'Ajuntament de Calaf perquè la reconverteixi en una biblioteca

Agents de la Guàrdia Civil han fet aquest dilluns l'entrega simbòlica de les claus de l'antiga caserna de Calaf a l'alcalde del municipi, Jordi Badia. Després de més de deu anys, el consistori ha recuperat definitivament aquest edifici amb l'objectiu que es converteixi en una biblioteca.

La compra de l'immoble ha tingut un cost de 56.000 euros i ara els tècnics estudiaran l'estat del terreny i de l'equipament per valorar si es pot restaurar o bé s'ha d'ensorrar i edificar de nou, ja que es troba en un avançat estat de deteriorament.

La futura biblioteca portarà per nom 1 d'Octubre, la proposta que va fer la comissió del nomenclàtor de Calaf i va ser aprovada al ple municipal. L'actual biblioteca del poble és molt petita i es troba a l'institut del municipi.

Des de l'any 2005 diferents equips de govern de Calaf havien fet tràmits i intents sense èxit per recuperar el terreny i les instal·lacions de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. El consistori demanava al ministeri de l'Interior que en fes una cessió, però el ministeri, a través de l'empresa que gestiona els seus immobles, Gestora de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE), havia posat els habitatges a la venda i en reclamava la compra, segons informa l'Ajuntament de Calaf a través d'un comunicat.

Finalment, Junts per Calaf va arribar a un acord per al preu i el 17 de juliol el ple municipal va aprovar una modificació del pressupost per poder fer front a la compra de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. El preu acordat amb el ministeri de l'Interior va ser de 56.823 euros.