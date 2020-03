La Guàrdia Civil difon el retrat robot de l'home mort trobat a l'Ebre i demana ajuda per identificar-lo

La Guàrdia Civil ha difós aquest dissabte un retrat robot de l'home que van trobar mort el 8 de febrer passat a l'Ebre, al seu pas per la partida de la Font de Quinto de la localitat de Campredó, a Tortosa. Ha demanat "col·laboració ciutadana" per identificar l'home, d'entre 35 i 45 anys, al voltant d'1,75 cm i que té com a senyal característic una petita cicatriu al llavi superior esquerre.

L'home presentava dos trets i tenia les dues mans amputades. Per ara, expliquen fonts de la Guàrdia Civil, no han aconseguit identificar-lo amb els protocols habituals. Tampoc han rebut denúncies de desaparició.