La Guàrdia Urbana multa amb 400 euros un noi per tenir una "actitud desafiant"

"Me n'havia oblidat completament", diu en Jordi B., un jove de 22 anys de Sant Boi de Llobregat, sobre la multa que va rebre aquest dilluns. La Guàrdia Urbana de Barcelona li ha imposat una sanció de 400 euros, aplicant-li la llei mordassa, per falta de respecte als agents, per una situació que va passar el 2 de novembre al vespre. Després de participar en una manifestació dels CDR que va acabar a la plaça Sant Jaume, en Jordi i dos amics seus tornaven a casa quan van veure com una desena d'agents de la Urbana envoltaven un home negre. Eren al passeig central de la Rambla, a tocar de la parada de metro del Liceu, i es van aturar per mirar l'actuació, que tenia lloc en una de les voreres del costat.

Segons explica en Jordi a l'ARA, un policia se'ls va acostar i els va demanar que marxessin perquè estaven "bloquejant" l'entrada del metro. Ells es van desplaçar una mica per no obstaculitzar l'accés però tot seguit se'ls van acostar més agents per reclamar que també sortissin d'allà. "Nosaltres els vam respondre que érem a la via pública i ells van manifestar que dificultàvem l'operatiu policial, que eren l'autoritat i que els havíem d'obeir", recorda en Jordi. Davant la resistència d'ell i els seus amics a marxar, la situació va pujar de to, i encara més quan un dels amics va agafar el mòbil per gravar l'escena i un policia l'hi va prendre. "Aleshores va arribar un altre agent, creiem que un superior. Els policies van dir-li que els desafiàvem. Ens van exigir una identificació però no la volíem donar perquè no fèiem res il·legal", apunta en Jordi.

Al final, ell i els seus amics van donar el DNI o el passaport. Quan els van tornar la identificació, es van adonar que un dels cotxes de la Urbana ja havia marxat i que l'home negre tampoc hi era. "No hi pintàvem res, allà, i vam decidir agafar el metro". De fet, en Jordi admet que no saben a què es devia l'actuació de la policia.

La descripció dels fets que fa la multa que ha rebut en Jordi es limita a dir que va "persistir en actitud despectiva i desafiant". Ell lamenta que l'hagin sancionat quan "en cap cas" impedia l'actuació policial perquè recorda que ells eren al passeig central i la intervenció passava a la vorera del costat mentre els cotxes circulaven per la calçada. "A prop dels agents hi havia un bar on entrava i sortia gent, el carrer no estava tallat i no hi havia cap cinta de la policia que impedís el pas", insisteix. Fins ara els seus dos amics no han rebut cap sanció i en Jordi encara no sap si recorrerà la multa perquè, si la paga ara, l'import de 400 euros es redueix a 140 euros i "al final" és la seva paraula contra la de la Guàrdia Urbana.

Quatre sancions en dos anys

A propòsit d'aquesta intervenció, fonts de l'Ajuntament de Barcelona diuen que el 2019 van posar tres multes per falta de respecte als agents servint-se de la llei mordassa, mentre que el 2018 només en van posar una, i que precisament s'apliquen en casos molt puntuals. Afegeixen que l'any passat es van tramitar 7.931 sancions amb els diferents supòsits que preveu aquesta llei i que més de 7.000 multes estaven vinculades al consum o la tinença de drogues. "La Guàrdia Urbana sanciona amb la llei de seguretat ciutadana [la coneguda com a llei mordassa] perquè si no l'apliqués cometria un delicte", asseguren les mateixes fonts.