La Guàrdia Urbana de Barcelona desmantella un narcopís al barri del Raval i deté dues persones

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut aquest dijous dues persones per traficar amb drogues en un pis del carrer Tallers, a Ciutat Vella. Segons la investigació, aquest era un dels pisos del Raval que es feien servir assíduament per a la compravenda de droga i havia sigut ocupat il·legalment. Durant l'operatiu policial, que ha sigut possible gràcies a la col·laboració dels veïns del barri, els agents han comissat 2.490 euros en efectiu, una bàscula de precisió i diferents dosis de droga preparades per ser distribuïdes. Un cop desmantellat el narcopís, la Guàrdia Urbana s'ha posat en contacte amb el propietari de l'habitatge perquè se'n fes càrrec. Molts dels pisos que s'ocupen al Raval, un dels barris amb més habitatges buits, són propietat de bancs o de fons d'inversió.

Aquestes actuacions són fruit d’una feina d’investigació extensa sobre el terreny que du a terme la Guàrdia Urbana i que, coordinada amb la fiscalia i els jutjats, permeten desmantellar punts de venda de droga a l’interior de domicilis, una part dels quals han sigut ocupats de manera il·legítima.

Tot i que aquestes operacions, coordinades en la majoria dels casos amb els Mossos d'Esquadra, són cada cop més freqüents, encara hi ha desenes de pisos ocupats al Raval des d'on es ven droga.