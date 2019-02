La Guàrdia Urbana incorpora càmeres unipersonals de prova a 16 agents al centre de Barcelona

La Guàrdia Urbana ha començat aquest dilluns a provar càmeres unipersonals penjades al pit d'agents en dues unitats, la de Ciutat Vella i la unitat de suport policial (USP). A Ciutat Vella deu agents per cada torn patrullen amb càmeres incorporades al pit, segons ha pogut saber el diari ARA amb fonts policials i confirmació del sindicat SAPOL. A la USP, conegut com antiavalots, són 6 les càmeres que estan funcionant.

L'Ajuntament encara no ha fet pública la prova pilot i fonts del govern municipal no confirmen que estigui en funcionament, tot i que han reconegut al diari ARA que preparen una roda de premsa per als "pròxims dies" en què es donaran més detalls sobre com funcionarà. El principal aspecte a perfilar és la llei de protecció de dades, ja que el ciutadà que sigui gravat té dret a saber-ho i a demanar que les imatges siguin esborrades. Els agents que voluntàriament s'han ofert a provar-les ja han rebut formació en aquest sentit per conèixer els protocols.

Les càmeres permeten enregistrar els moviments dels agents i tenir proves de les seves actuacions, i comencen a rodar només tres dies després que Colau decidís suprimir els antiavalots de la Guàrdia Urbana, tal com va avançar 'El País', sense el suport dels sindicats, que s'han mostrat molt crítics amb la seva gestió.

Les càmeres que estan provant, que van arribar divendres a les comissaries però que han començat a funcionar aquest dilluns, són de la marca AXON, les seves bateries tenen una durada de més de 12 hores i permeten un emmagatzematge de 64 GB, la qual cosa permet gravar fins a 70 hores. Tenen un camp de visió de 143º i permeten gravar en 1.080 píxels, o sigui en alta resolució. També han de provar les marques Vama i Pinacle.

L'àrea de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament tenia obert un grup de treball per incorporar aquest sistema des del 2016. El febrer de l'any passat, la SAPOL ja va demanar aquesta mesura. "D'aquesta manera, protegim el ciutadà davant possibles irregularitats, i també l'agent", ha explicat el Manel Garcia, secretari general de SAPOL, al diari ARA, que ha explicat que Comissions Obreres i la UGT també estan d'acord en el seu ús.

A Sant Adrià de Besòs, ciutat pionera en l'ús d'aquestes càmeres, la mesura va començar l'any 2017, mentre que altres municipis com Parets del Vallès i Girona han incorporat càmeres als vehicles de les seves policies municipals. Els Mossos, per la seva part, les fan servir de manera regular des del mes de maig de l'any passat.

El ple va aprovar el mes de maig del 2017 l'estudi de la implantació de càmeres i el regidor Eloi Badia va dir llavors que ajudaria a "reforçar les garanties per als agents i els ciutadans". La mesura arriba, a més, un mes i mig després que els animalistes protestessin per la mort a trets de la gossa Sota a la plaça Espanya. Mentre que els agents defensaven que la gossa va atacar primer i que l'agent es va defensar, els animalistes ho qüestionaven. No han transcendit testimonis ni imatges que aportin llum al que va passar.