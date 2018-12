La Guàrdia Urbana localitza en un control un conductor drogat amb el seu fill de 4 anys

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha localitzat aquesta matinada en un control d'alcoholèmia un conductor que ha donat positiu en drogues i que viatjava en el turisme amb dos adults més i amb el seu fill de quatre anys. L'Ajuntament de Barcelona ha informat que els agents han immobilitzat el vehicle a l'espera que arribés una altra persona per fer-se'n càrrec, a qui també han practicat les proves de detecció d'alcohol i drogues abans de permetre-li posar-se al volant.

El control en el qual s'ha detectat aquest conductor estava situat a la confluència del carrer Marina amb Aragó. Era un dels dos que s'han muntat aquesta matinada a Barcelona, juntament amb el que s'ha instal·lat a la ronda de Dalt, a l'altura de la plaça Karl Marx.

En total, els agents de la Guàrdia Urbana han practicat 216 proves d'alcoholèmia a conductors, de les quals 11 han donat positiu, i 15 de drogues, 7 de les quals han donat un resultat igualment positiu. Els controls van començar poc abans de les 23 hores i s'han mantingut fins a les 2.30 h. La Guàrdia Urbana de Barcelona està incrementant els controls d'alcoholèmia i de drogues aquests dies, amb motiu de la celebració de les festes nadalenques.

D'altra banda, poc després de les 7 h d'aquest diumenge, s'ha produït un accident a la sortida dels túnels de Vallvidrera, a la Via Augusta de Barcelona. El conductor del vehicle, un home de 33 anys que viatjava sol i que ha resultat il·lès, ha sortit de la via en un accident molt aparatós. Ha acabat detingut per haver donat positiu en la prova d'alcoholèmia a la qual ha sigut sotmès.