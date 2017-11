Una pistola de la Guàrdia Urbana sota sospita pel crim del pantà de Foix

Algú va agafar una arma de la Guàrdia Urbana de Barcelona per cometre un crim? Aquesta és la incògnita que s'ha generat al cos policial, que de moment no ha pogut garantir que ningú accedís a la pistola que pertany a l'agent Rosa Peral, que està acusada pel crim del pantà de Foix. La pistola s'ha situat al centre de la investigació, ja que la policia sospita que es va utilitzar per matar el guàrdia urbà que va aparèixer cremat al seu cotxe a principis de maig. Teòricament, quan es va produir l'assassinat, aquesta arma era a la taquilla de Peral perquè ella estava de baixa (per un cas de pornovenjança). Però després d'investigar el cas, la hipòtesi dels Mossos d'Esquadra és que algú hauria agafat aquesta pistola per cometre el crim i l'hauria tornat al seu lloc sense que ningú ho notés.

Per intentar-ho aclarir, el cap de la Guàrdia Urbana, l'intendent major Evelio Vázquez; la cap de la Unitat de Deontologia i Afers Interns, la inspectora Begoña Alday, i el sotsinspector de la Unitat de Suport Diürn, Ricardo Navarro, han declarat aquest dimarts com a testimonis a un jutjat de Vilanova i la Geltrú. També ha intervingut com a testimoni un sotsinspector de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos, que dirigeix la investigació policial del cas. La fiscalia va demanar al jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova, que instrueix la causa pel crim del pantà, que els cités a declarar després que un informe de balística dels Mossos hagi conclòs que el fragment de metall fos que es va trobar al cotxe on hi havia el cadàver seria una bala.

El mateix informe va concretar que la bala seria del mateix calibre que els projectils de les pistoles de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Com que els dos acusats pel crim –Peral i Albert López– són guàrdies urbans, igual que la víctima, els Mossos van investigar les seves armes reglamentàries. Així va ser com van descobrir que al cartutx de la pistola de Peral hi faltava una bala –a les altres dues hi havia tots els projectils–. Per això, la declaració dels tres representants de la Guàrdia Urbana al jutjat s'ha centrat en la pistola de l'agent acusada. Segons han explicat fonts judicials, els responsables del cos policial han reconegut que no hi ha càmeres de seguretat a les taquilles on hi havia l'arma de Peral i han admès que no es fa cap control de les persones que accedeixen a aquest espai.

Malgrat tot, els representants de la policia municipal de Barcelona han defensat que la pistola de l'agent sempre va ser a la taquilla mentre ella estava de baixa i que no es va trobar a faltar en cap moment. Després del crim del pantà de Foix, quan ni Peral ni López estaven acusats com a autors dels fets, ella va demanar a la Guàrdia Urbana poder disposar de la seva arma perquè se sentia amenaçada, ja que l'home assassinat era la seva parella. En lloc de donar-li accés a la seva pistola, el cos va optar per posar-li un servei d'escorta, segons han argumentat els responsables del cos policial.

Diferent de l'autòpsia

D'aquesta manera, l'informe de balística dels Mossos planteja una hipòtesi diferent de l'autòpsia, que va determinar que el mecanisme utilitzat per provocar la mort del guàrdia urbà va ser "una possible estrangulació manual". Però el fet que s'hagués fet servir una arma per matar la víctima concordaria amb la sang que es va localitzar a la casa de Peral, on se sospita que s'hauria produït l'assassinat. El crim es va destapar el passat 4 de maig, quan els Mossos van trobar un cadàver al maleter d'un cotxe en flames en una pista forestal a prop del pantà de Foix. L'home va quedar gairebé calcinat del tot i la matrícula del vehicle va quedar il·legible. Amb el número de bastidor, van saber que el cotxe era del guàrdia urbà, que havia sigut expedientat i suspès per haver agredit un motorista a la carretera de l'Arrabassada.

La policia no va detenir cap persona fins al 13 de maig, quan va arrestar Peral i López per la seva presumpta implicació en el cas. Peral era la parella de la víctima i havia mantingut una relació amb López temps enrere. Arran del crim, els Mossos també han revisat la investigació –arxivada per un jutjat– per la mort d'un home l'agost del 2014 a Montjuïc, amb Peral i López com a implicats. Els dos agents, amb un altre policia, van perseguir l'home, que va morir per les ferides d'una caiguda. En paral·lel, Peral havia denunciat un subinspector de la Guàrdia Urbana que, segons ella, l'any 2008 l'hauria volgut castigar per haver trencat la relació que mantenien difonent fotos seves íntimes. Les últimes setmanes es va fer el judici per aquest cas i ara el tribunal ha de dictar sentència.