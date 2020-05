Pep Guardiola, Mercè Sampietro i Santi Balmes se sumen a la campanya del Clínic per recaptar fons contra el covid-19

Per una abraçada és la campanya que ha engegat l'Hospital Clínic - Idibaps per recaptar fons per lluitar contra el coronavirus. "L'objectiu és avançar en la recerca per conèixer millor el nou coronavirus, descobrir els seus punts febles i posar fi a l’actual situació d’emergència", destaquen en un comunicat.

Pep Guardiola, Josep Maria Pou, Mercè Sampietro, Jaume Plensa, Carles Abellan, Santi Balmes, Tortell Poltrona, Xavi Hernández, Vanesa Lorenzo, Lloll Beltran, Jose Corbacho, Aleix i Pol Espargaró, Carles Gaig, Paco Mir, Ada Parellada, Joan Pera, Edu Soto i Carles Puyol són algunes de les persones que, de manera solidària, col·laboren en la campanya a través de missatges i vídeos a les xarxes socials. A més, el grup Pearson ha creat la cançó que posa música i veu a la campanya.

El Clínic subratlla que "avançar en la recerca és l’única solució per abordar i controlar la covid-19 de manera definitiva". Per això, han engegat més de 100 projectes de recerca en diferents àmbits: en la prevenció de la malaltia, en tractaments que curin el coronavirus, en la biologia del virus i els seus mecanismes d'infecció, en desenvolupar tests de diagnòstic i d'immunitat i en estudiar les possibles seqüeles de la malaltia en les persones infectades, entre d'altres. "Si vam trobar una solució per a la sida, la trobarem per a la covid-19. És qüestió de temps, mètode, col·laboració i finançament", ha subratllat el Dr. Elías Campo, director de recerca de l’Hospital Clínic i director de l’Idibaps.

Per col·laborar-hi, es poden fer donatius a través d'aquesta web: clinicbarcelona.org/perunaabracada. A més, també animen a tothom a participar en un repte que han llançat a les xarxes: fer-se una foto d'una "autoabraçada" amb el hahstag #PerUnaAbraçada o #PorUnAbrazo, i nominar tres persones perquè facin el mateix.