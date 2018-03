Guia bàsica per a la vaga feminista

Una aturada parcial o una vaga general? És només per a dones o per a homes i dones? És només laboral? És la primera vaga general feminista del 8-M que es convoca a Catalunya i a tot l'Estat i, per tant, desperta dubtes sobre la seva organització i les motivacions dels seus participants. N'intentem resoldre alguns.

Una aturada parcial o una vaga general?

La Comissió 8-M ha convocat una vaga general de 24 hores i els grans sindicats una aturada de dues hores. Les dues convocatòries són legals i és un dret de cadascú decidir si vol o no secundar alguna de les dues opcions.

8-M, una vaga general només per a dones?

Els organitzadors convoquen "les dones de tot el món" però remarquen que la poden fer "totes les persones". A més, tothom té el dret a secundar les convocatòries de vaga. La comissió organitzadora de la vaga general es focalitza en la participació de les dones per visibilitzar la importància de la seva feina i que els homes en puguin prendre consciència.

Com poden ajudar els homes?

La comissió organitzadora aconsella que s'ofereixin als llocs de feina per cobrir els serveis mínims "si s'escau", o que facin vaga. També proposa que facin les tasques de cures que acostumen a fer les dones perquè elles puguin participar en la jornada reivindicativa.

Per què és una vaga de cures, de consum, laboral i educativa?

Els organitzadors consideren que no és només una vaga laboral sinó que s'ha de traslladar a tots els escenaris per demostrar que "la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida" i que sense elles "ni es produeix ni es reprodueix", tal com expliquen al manifest. Convoquen les dones a fer una aturada de cures a casa o com a economia submergida per reivindicar "que el treball de cures sigui reconegut com un bé social de primer ordre" i exigir "la redistribució d’aquest tipus de tasques".

Qui l'organitza?

La Comissió 8-N formada per diferents organitzacions del moviment feminista i secundada pels sindicats i tots els partits polítics menys PP i Ciutadans, encara que UGT, CCOO i PSC, entre d'altres, només donen suport a la convocatòria de l'aturada parcial de dues hores.

Quines mobilitzacions hi haurà?

A Barcelona, s'ha organitzat una marxa nocturna el dia 7 a les 19.45 h que anirà des de Travessera de Gràcia amb passeig de Sant Joan fins a plaça Joanic. També s'ha convocat una manifestació el dia 8 a les 18:30 als jardinets de Gràcia (Passeig de Gràcia amb Diagonal). A Girona, hi ha una manifestació el dia 8 a les 19 h a la plaça del Vi i a Tarragona a la mateixa hora a la plaça Imperial Tàrraco. Consulta aquí les mobilitzacions convocades a tot l'Estat:

Què se'ns descomptarà del sou?

Si optem per fer dues hores de vaga, se'ns descomptarà la part proporcional a les dues hores de la nòmina del mes i de les pagues extres. Si, en canvi, fem vaga de 24 hores, se'ns descomptarà un dia de feina.