Hard Rock es compromet a comprar els terrenys per al complex de Vila-seca i Salou abans del 5 de maig

Els terrenys on ha d'instal·lar-se el futur complex de Hard Rock a Vila-seca i Salou canvien de mans per a la concreció d'aquest projecte. El Govern ha autoritzat aquest dimarts l'Incasòl a iniciar el procés de compra dels terrenys a La Caixa i la posterior venda definitiva a la multinacional nord-americana per un import de 120 milions d'euros. La llum verda de la Generalitat a la compra arriba després que dijous passat Hard Rock es comprometés a comprar-li els terrenys a l'empresa pública catalana "no més tard" del 5 de maig.

El Govern subratlla que si no s'acabés produint la venda, no es procediria prèviament a la compra dels terrenys a La Caixa, atès que es tracta d'una operació en unitat d'acte. D'aquesta manera es garanteix que el tràmit "no suposarà cap cost econòmic per al Govern".

Cal tenir en compte que precisament aquesta setmana vencia la pròrroga de la llicència de casino que es va concedir a Hard Rock el 4 de desembre per a un període de tres mesos, segons ha informat l'agència ACN. La companyia es va adjudicar per concurs públic la instal·lació i explotació d'un casino de joc al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) el maig del 2018, però la compravenda dels terrenys –indispensable per poder iniciar les obres– s'havia mantingut encallada fins ara.

El retard s'explica, entre altres qüestions, pel contenciós interposat pels antics propietaris dels terrenys, que van ser expropiats amb motiu de la construcció de Port Aventura i que ara reclamen compensacions davant del nou ús que es vol donar a les finques. Fonts coneixedores del projecte apuntaven fa uns mesos que les parts implicades negociaven com caldria distribuir el pagament de les indemnitzacions als expropiats en cas que el jutge els donés la raó.

665 M€ d'inversió inicial

L'abril passat Hard Rock traslladava a les principals institucions de la zona la voluntat de començar les obres a mitjans del 2020. La firma amb seu a Florida preveu una inversió global de 2.000 milions d'euros en un projecte en diverses fases, en un àmbit de 745.000 metres quadrats del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou –a la vora de Port Aventura.

En concret, la previsió era iniciar al maig les obres de la primera fase, valorada en 665 milions d'euros, i que inclou dos hotels, comerços, teatres i un dels casinos més grans d'Europa.