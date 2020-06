“Haurem d’aprendre a dir-li a algú amb febre que no pot entrar”

Un responsable d’obrir la porta per saludar i evitar que els clients toquin el pom. Un dispensador de gel hidroalcohòlic que s’acciona amb el peu només entrar al local. Una catifa desinfectant i una altra d’assecant com a pas previ a l’arribada al taulell. I allà, un esterilitzador per als telèfons mòbils. I, dominant-ho tot, una càmera termogràfica capaç de prendre la temperatura a 30 persones alhora i indicar si n’hi ha alguna amb febre, que hauria de quedar fora del local. Benvinguts a una experiència d’alta gastronomia postcovid.

“Ara haurem d’aprendre a dir-li a algú que té febre que no pot entrar el restaurant i fer-ho amb la dificultat afegida de no poder lluir un somriure, perquè la mascareta ens tapa la boca”, explica Ekaitz Apraiz, xef i gerent del restaurant Tunateca Balfegó, a la Diagonal de Barcelona, que aquests dies posa a prova el seu nou protocol covid per poder reobrir el 22 de juny. La recta final ha de servir per afinar elements com la mateixa càmera que detecta febre, que mentre espera ser calibrada indica sospitosos que defensen estar lliures de qualsevol símptoma, però que ara apareixen en vermell a la pantalla.

“Ningú no concebria ja entrar a casa seva sense rentar-se les mans, ho fem per protegir-nos a nosaltres i als nostres, i volíem aplicar això mateix al restaurant, que fos un espai segur”, afegeix el xef. Més enllà dels canvis físics per incorporar nous elements de seguretat, també remarca que l’emergència sanitària provoca canvis en el funcionament del restaurant. Ara, per exemple, els cambrers assenyalen amb amabilitat el lloc assignat a cada comensal però ja no l’acomoden a la cadira i fan una passa enrere abans de començar l’explicació de cada plat per allò de fer evident la distància de seguretat.

Descarregar-se la carta

Un cop asseguts a lloc, els clients poden fer servir el seu mòbil per descarregar-se la carta amb un codi QR i així s’evita, també, el contacte amb el paper. I fora del que queda visible tot obeeix la mateixa lògica: la mercaderia es desinfecta i també es pren la temperatura als transportistes. El que més costarà -asseguren-és compensar els somriures que ara queden amagats darrere de la mascareta i fer que totes les noves mesures passin completament desapercebudes a clients que volen passar una bona estona com feien abans. Que l’embolcall no canviï l’experiència.

“El risc 0 no existeix però hi hem de tendir”, assegura Apraiz, que detalla que ara deixaran al criteri del client aspectes com si es vol olorar el tap del vi enlloc d’oferir-lo sempre per defecte.

Per a molts establiments, aquests dies de desescalada el debat ha sigut doble: com s’organitzen les mesures per garantir la seguretat i a partir de quin nivell d’aforament permès comença a ser rendible posar la maquinària a funcionar. El Gremi de Restauració de Barcelona va demanar, ja la setmana passada, poder accelerar l’entrada de la ciutat a la fase 3.

Segons el Gremi, l’estrena de la fase 2 a Barcelona va suposar la reobertura de l’interior de dos de cada tres locals de la ciutat i volen aprofitar el moment en què la Generalitat recuperi la capacitat de decisió posterior a l’estat d’alarma per demanar elevar l’aforament permès del 50% als dos terços. En el cas de les terrasses, que esperen l’autorització per poder ocupar més espai, defensen poder col·locar el 75% de les taules.