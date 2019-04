Hazte Oír irromp al centre de Barcelona en ple Sant Jordi

Tensió al centre de Barcelona en plena diada de Sant Jordi. La CUP ha anunciat que ha aturat l'autobús de l'entitat Hazte Oír quan era a la confluència dels carrers Pau Claris i València. El partit ha fet una crida a través de les xarxes a concentrar-se en aquest punt de la ciutat, on els Mossos d'Esquadra han desallotjat els manifestants que immobilitzaven el vehicle.

L'autobús, que abans havia estacionat davant la seu de Ciutadans, porta escrita una frase del líder del partit taronja, Albert Rivera, assegurant que "l'avortament no és violència". Aquest és un dels tres vehicles amb frases de candidats a les eleccions generals del 28-A que l'entitat mou pel territori espanyol, en senyal de protesta, per defensar "valors" com l'avortament.

Hazte Oír ha assegurat a través de Twitter que una "turba de radicals" ha retingut l'autobús. Després de la intervenció dels Mossos, el vehicle ha reprès el seu recorregut per Barcelona.