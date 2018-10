Història amb final feliç: recuperen les fotos robades d'un casament

Es van casar i van celebrar una sessió fotogràfica, el 9 d'octubre de l'any passat, en diferents punts de la ciutat de Barcelona. Però, després, algú va robar la càmera amb totes les imatges al fotògraf. Els Mossos han recuperat ara la targeta SD de la càmera amb el reportatge fotogràfic –843 imatges–, que mostra la parella, els dos vestits de casament, al Camp Nou, a la Sagrada Família i a la Rambla. La policia no sabia si els nuvis havien arribat a veure el reportatge i, davant la impossibilitat d'identificar els protagonistes de la història, que són xinesos, van fer una crida a través de les xarxes socials per si algú els reconeixia a ells o al fotògraf. I l'operació, com han confirmat avui els Mossos, ha tingut èxit.

De fet, el mateix fotògraf s'ha posat en contacte amb la policia a través de Facebook i ha confirmat que li van robar el material. "E l fotògraf que apareix a la fotografia soc jo, ja m'he posat en contacte amb vosaltres", ha escrit Xavi Bertran, al perfil de la policia. I avui, sense buscar-ho, s'ha convertit en protagonista de l'actualitat mediàtica i confia poder recuperar el material -o, com a mínim, una part- que li van robar en un local del centre de Barcelona i que valora en uns 2.500 o 3.000 euros. Les fotografies que han motiva la informació, però, sí que van ser lliurades a la parella xinesa després de la sessió.

Misteri resolt! Ja hem pogut localitzar el fotògraf i autor d'aquestes imatges. Gràcies a tots per la vostra ajuda! https://t.co/Qwv1Pou8cB — Mossos (@mossos) 10 d’octubre de 2018

El fotògraf ha detallat que les fotos es van fer després del casament, en un viatge turístic que va fer la parella a Barcelona, i que sí que les va entregar. Va ser després quan li van robar tot el material de l'estudi (càmeres, objectius, ordinadors, targetes...). De fet, tal com ha explicat a l'ARA, tenia un acord amb una empresa xinesa que enviava clients que s'acabaven de casar per fer-se una sessió fotogràfica a Catalunya.

Ahir a la nit va començar a rebre una allau de missatges de persones que l'havien identificat en la imatge que els Mossos havia penjat a les xarxes. Va rebre, per exemple, un avís de Laura Escanes, 'influencer' i parella de Risto Mejide. Poc després, ell mateix es va identificar i va omplir el formulari per intentar recuperar el seu equip. De moment no ha rebut cap resposta.