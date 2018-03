"Hola, em dic Pedro, tinc 82 anys i m'han raptat"

El Pedro Nieto, de 82 anys, feia tres dies que havia ingressat al Parc Sanitari Pere Virgili per ser tractat d'unes úlceres al peu, quan una nit va veure aparèixer tres persones a l'habitació. Ho recorda perfectament. Eren dues dones i un home vestits amb jersei blau i pantaló blanc que ell no coneixia de res. De cop, tampoc va reconèixer l'habitació on estava ingressat. "No sabia on estava, no era el lloc que jo coneixia i vaig pensar que ens havien raptat o havia passat alguna cosa estranya", explica ara. No sabia a qui avisar perquè dubtava de si la infermera estava conxorxada i el seu company d'habitació no podia parlar. És per això que el Pedro, que ha treballat durant 42 anys a la Guàrdia Urbana de Barcelona, va trucar el 091: "Hola, sóc company vostre jubilat, em dic Pedro Nieto, tinc 82 anys i ens han raptat", els va etzibar.

El Pedro va viure la situació com a real però el que va patir aquella nit va ser un episodi de delírium. Es tracta d'un estat de confusió que apareix de forma sobtada, habitualment arran d'un ingrés en un centre sanitari. Afecta una de cada quatre persones grans hospitalitzades i en alguns centres, com a la unitat de subaguts del Parc Sanitari Pere Virgili, aquesta xifra arriba fins al 40%. "És molt freqüent però es diagnostica poc perquè es valora com una cosa normal quan no ho és, el delírium és una emergència mèdica i s'ha d'intervenir", explica Neus Gual, geriatra del Parc Sanitari Pere Virgili.

Es caracteritza per un estat "de molta agitació, hiperactivitat, agressivitat, poden veure persones que no hi són o cridar desorientats que no saben on són fins a un estat de comatós o de somnolència", afegeix Gual.