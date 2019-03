Homrani: "La categoria 'mena' ha servit per deshumanitzar"

Hores després dels atacs que va viure, aquest cap de setmana, el centre que acollia menors estrangers no acompanyats a Castelldefels –i després que els 35 nois ja hagin sigut traslladats a un altre espai–, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha insistit avui en les motivacions racistes dels fets. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller ha demanat no "edulcorar" uns fets que ha titllat de "gravíssims" i ha negat que es pugui considerar només una "baralla entre nois", com va defensar l'Ajuntament.

En la mateixa línia que va defensar ahir el secretari d'Igualtat, Oriol Amorós, Homrani ha apuntat que el que va passar a la casa de colònies Cal Ganxo, on s'allotjaven els joves, respon a la base del "pensament racista" perquè s'aplica un estereotip per a tot un col·lectiu. Ha remarcat, a més, que l'atac es va perpetrar contra un centre de menors i que, de tots els que gestiona la Generalitat, aquest és el tipus d'equipament que acull les persones més vulnerables. El conseller ha lamentat, en aquest sentit, que un grup de persones amb la cara tapada, amb pals i pedres, agredissin els menors i també treballadors del centre. Segons Homrani, el que més preocupa el Govern és que l'etiqueta 'mena' que es fa servir per parlar d'aquests nois "ha servit per deshumanitzar-los". I ha remarcat que això és el que no es pot permetre. "Tenen doble vulnerabilitat perquè són adolescents i han hagut d'afrontar un trajecte migratori", ha defensat.

Homrani ha detallat que, de moment, no s'ha fet cap detenció pels fets del cap de setmana, però que sí que s'han identificat alguns dels assaltants. El conseller ha explicat que ell mateix va visitar les instal·lacions de Castelldefels diumenge al matí, quan ja s'havia produït el primer dels dos atacs, i que els joves estan "molt tocats", i ha apuntat que, per això, la decisió d'avançar el seu trasllat, que estava previst per a finals de setmana, s'ha pres atenent el benestar dels menors i dels treballadors de l'espai. El conseller ha assegurat que els menors s'han traslladat junts a un altre centre, sense donar més informació de la nova ubicació.

La "tensió" del cap de setmana ha fet que el departament consideri necessari avançar el trasllat, segons ha apuntat Homrani, que ha posat com a exemple que els nois no van poder sortir ahir de Cal Ganxo. El conseller ha reiterat que la Generalitat es personarà en el cas perquè es tracta de menors que es troben sota la seva tutela i perquè a més en tenen, ha dit, la "responsabilitat ètica i moral". "No podem posar-nos de perfil davant d'una situació com aquesta", ha defensat.

Pel que fa a l'arribada de menors estrangers no acompanyats, el Govern ha apuntat que es va tancar el 2018 amb 3.649 i que la xifra serà, previsiblement, més alta el 2019, perquè en dos mesos ja n'han arribat més de 400. El repte, asseguren, és fer els canvis necessaris en el sistema d'atenció a la infància i l'adolescència per donar resposta a aquest nou perfil.