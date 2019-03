L'Hora del Planeta apagarà els llums de 400 municipis de l'Estat

Els edificis i monuments més emblemàtics de l'Estat apagaran els llums durant una hora, de les 20.30 h a les 21.30 h, aquest dissabte amb motiu de l'Hora del Planeta, la iniciativa que el Fons Mundial per la Natura (WWF) va començar fa dotze anys a Sydney (Austràlia) per lluitar contra el canvi climàtic. A l'Estat, 400 municipis i monuments com la Pedrera, el Palau Reial de Madrid o la Torre del Oro de Sevilla ja s'han sumat a aquest gest simbòlic.

L'Hora del Planeta s'ha convertit en "un moviment que va molt més enllà" d'apagar el llum, ha explicat Miguel Ángel Valladares, del WWF, entitat que espera tornar a sumar milions de ciutadans a tot el món. Valladares ha insistit que aquest gest simbòlic connecta "centenars de milions de persones" i els demana reflexionar sobre "el que pot fer cadascú per evitar la destrucció de la natura".

Tres nous reptes

Aquest any, la iniciativa suma un triple repte: no menjar carn, no consumir plàstics i no emetre CO2. Amb aquestes novetats, el Fons Mundial per la Natura vol "impulsar una sèrie d'hàbits que vagin més enllà d'apagar el llum" i, "superant el símbol", assenyalar i afrontar els problemes que causen el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.

En el cas del repte del dia sense carn, es tracta de subratllar "l'enorme ocupació de terrenys del sistema alimentari, de l'agricultura i de la ramaderia intensives", ja que les seves activitats s'estenen pel "34% de la superfície terrestre i comporten la destrucció d'ecosistemes, l'emissió de CO2 i la reducció dels recursos hídrics". El dia sense plàstic pretén recordar que "cada any més de 100 milions de tones" de brossa d'aquest tipus acaben a la natura, motiu pel qual "cal eliminar els plàstics d'un sol ús" i reduir el consum d'aquest material en general.

L'Hora del Planeta va començar l'any 2007 a Sydney (Austràlia), on s'estima que més de dos milions de persones van col·laborar amb la seva apagada a un estalvi d'entre el 2% i el 10% de l'energia consumida a la ciutat. Aquest any, s'espera que les aportacions particulars de la ciutadania ajudin a frenar la pèrdua de biodiversitat.