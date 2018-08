L'Hospital del Mar redueix en un 90% la radiació dels pacients durant les ablacions cardíaques

L'Hospital del Mar aconsegueix un nou avenç en el tractament de les malalties cardiovasculars. I és que el centre mèdic barceloní és el primer a tot Catalunya a disposar d'una tecnologia que redueix gairebé a 0 la radiació d'aquells pacients que han de sotmetre's a una ablació cardíaca, un tractament destinat a combatre arrítmies complexes.



El servei de cardiologia de l'hospital, encapçalat pel cardiòleg Juli Martí, va començar a aplicar aquest nou sistema a principis del mes de juny i en només dos mesos ja ha pogut apreciar una reducció del temps d'exposició d'entre el 80% i el 90%. Una dada molt positiva que beneficia tant els pacients com els professionals sanitaris. "Es redueix considerablement l'exposició a raigs X, la qual cosa incrementa la seguretat del pacient", va celebrar el doctor Martí. No obstant això, l'objectiu de la unitat continua sent l'extinció completa de la radiació. Una fita que, de moment, encara no s'ha assolit.



Sistema de navegació anatòmic



La tècnica, anomenada UNIVIU i exportada del Biosense Webster, integra un sistema de navegació (CARTO 3) a la tradicional imatge radiològica emprada durant la intervenció. Així, la fusió permet guiar el treball dels cardiòlegs sense la necessitat de fer radiografies constants al pacient per assegurar els punts de referència. Gràcies a aquesta tecnologia, els especialistes obtenen un "mapa electroanatòmic" que els proporciona un marc referencial de l'estructura anatòmica del cos del malalt.



El mètode consisteix a col·locar un aparell sota l'arc de raig X que captura imatges radiològiques i que les transmet automàticament al navegador, actualitzat cada vegada que els doctors necessiten consultar més informació. En aquest sentit, la nova tècnica evita fer noves radiografies i, per tant, estalvia radiació al malalt i a l'operador, que, fins ara, havia de cobrir-se amb unes proteccions de plom que podien arribar a pesar 10 kg.



Una de cada tres intervencions se'n beneficiarà





L'ablació és una teràpia que consisteix a cremar una part del múscul cardíac per eliminar el circuit elèctric que causa les arítmies. Aquestes alteracions poden ser tant taquicàrdies, quan una zona del cor funciona més de pressa que la resta, com bradicàrdies, quan una part va més lenta que la resta de l'òrgan.



S'estima que un 4% de les persones majors de 40 anys poden patir arítmies. Tot i això, només un 1% de la població experimenta arítmies complexes de l'aurícula esquerra o la dreta i arítmies ventriculars, aquelles que es tracten, principalment, amb ablacions cardíaques. A l'Hospital del Mar s'efectuen aproximadament unes 300 ablacions cardíaques cada any. Ara, una tercera part d'aquestes intervencions es podran beneficiar del nou sistema UNIVIU-CARTO3.