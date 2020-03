El sistema sanitari madrileny, a les portes del col·lapse: "Ens falta protecció"

La tranquil·litat que es viu avui als carrers de Madrid en el primer dia de tancament d'escoles i espectacles –el trànsit s'ha reduït un 14,3%– contrasta amb la voràgine als grans hospitals de la Comunitat. Ja són més de mil els infectats a la capital espanyola, la meitat de tot l'Estat, i els professionals han passat de llançar missatges de tranquil·litat a esclatar per la falta de previsió política. Ja no se'n queixen només els sindicats, sinó també els caps d'urgències i les associacions professionals.

"Les urgències s'estan col·lapsant. Hi ha baixes pel virus i no es fan nous contractes: hi ha treballadors plorant per depressió i impotència. Es fan torns sense correspondre... I si a algun polític això li sembla exagerat, que vagi a urgències", denuncia a Twitter Eduardo López-Collazo, director de l'Institut d'Investigació de l'Hospital La Paz, que ha decidit deixar de ser "correcte". El sindicat de metges AMYTS (Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid) denuncia una situació semblant. La seva vicesecretària general, Ángela Hernández, denuncia a l'ARA "l'escassetat de materials de protecció" per a professionals i la "falta de transparència" en la informació sobre el nombre de sanitaris infectats per la Covid-19. "Si no s'actua més ràpid i la gent no pren consciència, el sistema petarà i haurem de decidir a qui ingresses i qui no, a qui poses un respirador o no, com passa als hospitals militars", afegeix.

La màxima pressió l'estan rebent els hospitals públics, però als privats també comença a desbordar-se la situació. La Lorena és infermera i treballa a l'hospital privat La Beata, situat davant mateix de l'hospital universitari –i públic– Gregorio Marañón. Assegura a l'ARA que ja tenen una infermera de la unitat de cures intensives infectada i també un metge de consultes. Ja han habilitat tota una planta només per a casos de coronavirus i els falta material, sobretot mascaretes i ulleres de protecció, cosa que podria generar més contagis. "I la situació als públics és pitjor, s'estan quedant sense llits a l'UCI. Pinta tot molt malament", afegeix.

El govern espanyol ha insistit una vegada i una altra en la fortalesa del sistema públic, però aquest dimecres el ministeri de Sanitat ja ha admès per primera vegada la saturació. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha reconegut en la ja habitual roda de premsa per avaluar l'evolució de la crisi que hi ha hospitals de Madrid "molt saturats" on s'està treballant "sota un estrès important". També ha admès que cal sumar-hi la "incertesa" sobre la falta de productes sanitaris. En aquest sentit, ha avançat que s'estan valorant alternatives com el moviment de pacients a altres hospitals o "utilitzar altres recursos". La Comunitat de Madrid ha sortit al pas amb l'anunci de 951 contractacions específiques només per al coronavirus, 516 de les quals només d'ahir per avui.

Des del sindicat AMYTS, denuncien també la falta de coordinació entre hospitals de la Comunitat de Madrid, en un sistema de gestió privada fomentat pels governs del PP. "Si en les dades dels hospitals públics ja hi ha ocultisme, en el dels privats és major", alerta Hernández sense amagar com n'estan d'enfadats per la gestió.

Telèfons saturats

Els telèfons també estan saturats. La Comunitat no para de recomanar que es truqui al telèfon gratuït 900 102 112 en cas de símptomes, però està contínuament saturat. El problema que es troben els metges d'atenció primària és que tenen el mateix telèfon de contacte per comunicar casos i poden passar-se hores trucant sense obtenir resposta, detalla Hernández.

El germà de la Sacramento, infermera traumatològica d'un hospital privat, no va parar de trucar-hi ahir. La seva cunyada, professora d'institut, es va enfilar fins a 40 de febre i tenia molta tos l'endemà de saber que hi havia un cas positiu al seu centre escolar. "No va obtenir resposta en cap moment i es va haver de limitar a donar-li paracetamol", explica a aquest diari la Sacramento, que al seu torn ha vist com a la seva consulta privada disminueixen les visites no imprescindibles per por de contagis. "Si fa una setmana la meva companya pediatra tenia cua de nens amb mocs per atendre, ahir se li van anul·lar la meitat de les vistes", assenyala mentre gronxa una de les seves netes.

Tant ella com en Rosario, un altre jubilat amb tres nets, tenen coll avall que els tocarà fer de guarderia fins passat Setmana Santa. "Una cosa s'ajuntarà amb l'altra", assegura, patint per la feina dels fills, l'un missatger i l'altra treballadora d'una agència de viatges. Madrid s'ha despertat avui a mig gas. El govern regional ha recomanat a la gent gran, els malalts i els cuidadors no fer servir el transport públic. Es podien veure avingudes buides i, al mateix temps, parcs plens de criatures amb els avis aprofitant el bon temps que fa a la ciutat.

La Comunitat demana aïllar les persones que donin positiu en una habitació i netejar freqüentment totes les superfícies amb lleixiu fent ús de mascareta i guants d'un sol ús. El principal problema és que ja fa una setmana que no hi ha mascaretes a cap farmàcia i, com explica la Lorena, també s'estan acabant als hospitals.