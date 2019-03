L'ICS convoca aturades en suport del CAP Raval Nord

La gerència territorial de Barcelona de l'Institut Català de la Salut (ICS) ha convocat els treballadors dels CAP de Barcelona a fer una aturada en suport del CAP del Raval Nord i la petició de situar el nou centre a la Capella de la Misericòrdia. L'aturada de 10 minuts s'ha programat per demà, 27 de març, a les 12 h.

Membres de la plataforma CAP Raval Nord Digne ocupen des de dijous passat la capella per reclamar la construcció del CAP en aquest espai i no serà fins divendres, en el ple municipal, que es decidirà si es revoca o no la cessió de la capella que es va fer al Macba, que n'és el titular actual.

El cap de llista d'ERC per Barcelona, Ernest Maragall, ha aprofitat avui la seva conferència al Fòrum Europa-Tribuna Catalunya –presentada per l'exconseller d'Economia Antoni Castells– per fer referència al conflicte del CAP i el govern municipal. Ha acusat l'alcaldessa i candidata Ada Colau de fer "joc brut" amb la situació del nou centre d'atenció primària del Raval, i de crear "un conflicte artificial" entre l'Ajuntament, els veïns i els grups de l'oposició.

"La seva obligació és buscar solucions i nosaltres la volem ajudar a trobar-les", ha dit Maragall. No poden "admetre", ha afegit, que l'objectiu de l'alcaldessa sigui "fer demagògia per enfrontar els veïns amb els grups de l'oposició que rebutgen la decisió del govern municipal".