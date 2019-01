L'Idibell dedica al càncer la seva campanya anual de recaptació de fons

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) acaba d'engegar la campanya anual de recaptació de fons, que enguany dedica al càncer. Així, els diners de particulars i empreses que es recullin es destinaran a l'Oncobell, el programa de recerca de l'institut dedicat a teràpies experimentals i mecanismes moleculars en càncer.

El càncer és la primera causa de mort en homes i la segona en dones i es calcula que un de cada dos homes i una de cada tres dones en desenvoluparan un al llarg de la seva vida. Amb el lema ''Salvem vides'', l'anunci de la campanya ret homenatge als donants anònims, per agrair la col·laboració de la ciutadania per reunir recursos i ajudar a ampliar les alternatives terapèutiques i la qualitat de vida dels malalts a través de la recerca.

L'objectiu final és cronificar i curar el càncer. Per això els responsables de l'Idibell insisteixen: ''Com més inversió, més ràpid avançarem i més vides podrem salvar''. Ramon Salazar, coordinador del programa Oncobell, ha apuntat que el centre és referent en el tractament de tumors minoritaris i que s'avança cap a l'aplicació de ''teràpies personalitzades'', basades en la informació genètica i l'estil de vida del pacient. En aquest sentit, un exemple de nou enfocament és el treball en nous mètodes de cribratge innovadors, mitjançant tecnologies noves, que permetin tractar tumors tenint en compte les cèl·lules que els envolten i activant el sistema immunitari del pacient per eliminar-los.

L'Idibell ha facilitat al lloc web de la campanya una aplicació per fer les aportacions econòmiques i ha encetat una campanya de publicitat al carrer i a les xarxes socials per fer una crida a la col·laboració.