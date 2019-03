L'Idibell estreny el setge a la metàstasi del càncer de pell

Els pacients de carcinoma escamós, el segon càncer de pell més freqüent entre la població, tenen un alt risc de recaiguda. Encara que habitualment els malalts reben quimioteràpia o radioteràpia, són tumors molt agressius i capaços de generar metàstasi en els casos més greus i, per tant, els tractaments solen tenir un abast limitat en la cura de la malaltia. Ara investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) han demostrat que ja es disposa de fàrmacs per frenar l'extensió de la metàstasi del carcinoma escamós als pulmons, i que aquests ja són disponibles per al tractament d'altres tipus de càncers.

Les cèl·lules mare tumorals, les responsables del creixement del tumor, es disseminen ràpidament i generen els casos de metàstasi. No se sap, amb tot, quins són els factors o els mecanismes que provoquen aquesta dispersió. L'estudi liderat per la investigadora de l'Idibell Purificació Muñoz, i publicat a la revista científica 'Oncogene', demostra que l'origen està en una proteïna: l'SDF-1. Segons la investigadora, les cèl·lules mare dels tumors en estadis avançats indueixen l'expressió d'aquesta proteïna, però ho fa guiada per l'activitat d'una altra molècula, la PDGFR. La metàstasi té lloc quan aquesta proteïna interactua amb un receptor concret de membrana, anomenat CXCR4.

"Hem observat que l'activació del receptor CXCR4 estimula la capacitat invasiva de les cèl·lules tumorals i potencia el desenvolupament de metàstasi de pulmó en models de ratolí de carcinoma escamós avançat de pell", ha explicat Muñoz. "Per tant, podem afirmar que l'activitat coordinada de les vies de senyalització de PDGFR i CXCR4 a les cèl·lules mare del càncer promou el desenvolupament de metàstasi”, ha afegit.

Els investigadors van implantar mostres de carcinoma escamós de pacients en ratolins immunodeficients i els van administrar fàrmacs inhibidors a la proteïna PDGFR i al receptor CXCR4. En concret, l'imatinib i el plerixafor. "Els inhibidors bloquejaven el desenvolupament de metàstasi de pulmó", resumeix Muñoz. "Per tant, els resultats d'aquests estudis preclínics indiquen que els fàrmacs que inhibeixen PDGFR i CXCR4, i que es fan servir actualment per al tractament d'altres tipus de càncer, podrien ser efectius per tractar pacients amb carcinomes avançats de pell, per combatre la generació de metàstasis i millorar la supervivència d'aquests pacients", conclou la investigadora.