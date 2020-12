L'INE suma 18.557 morts per covid fins al maig al còmput de Sanitat

Els primers cinc mesos del 2020 haurien mort 18.557 persones més de les notificades pel ministeri de Sanitat a causa del covid-19, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les dades publicades avui eleven a 45.684 els morts entre gener i maig pel virus o amb sospita d'haver contret la malaltia, una xifra que supera milers de persones la registrada pel govern espanyol. L'informe d'avançament de defuncions segons la causa de mort indica que va ser el motiu més freqüent durant aquest període, amb 32.652 morts amb coronavirus i 13.032 sospitosos d'haver-se contagiat, seguit de malalties isquèmiques del cor i cerebrovasculars.

La Comunitat de Madrid va ser la regió on més persones van morir pel virus o amb sospita de tenir-lo, amb 14.718, seguida de Catalunya (10.754) i Castella-la Manxa (4.897), on es va registrar la taxa bruta més elevada de morts en relació amb el seu nombre d'habitants.

La tendència de defuncions augmenta a partir del març, quan es van començar a detectar els primers casos a Catalunya. Al gener i al febrer es va registrar un descens del 4,3% de la mortalitat a tot l'Estat respecte a l'any passat, mentre entre el març i el maig va pujar un 44,8% –un 69,3% de les defuncions es van produir per covid i un 27,7% eren casos sospitosos. Però el pitjor mes respecte a les xifres va ser l'abril, que la pandèmia va ser la causa del 30,1% de les defuncions. En total, van morir fins al maig 231.014 persones, un 23,2% més que l'any passat durant el mateix període.

Per grups de malalties, les del sistema circulatori es mantenen com a primera causa de mort amb el 23% del total, i les infeccioses –on s'inclouen les defuncions per coronavirus– se situen en segon lloc amb un 20,9% del total, seguides dels tumors, que representen el 20,4%, i les malalties respiratòries, amb el 10%. Durant aquest mesos, les morts per malalties infeccioses van augmentar un 1.687,7%. D'aquestes, un 67,5% van ser per covid-19 i un 26,9% es van produir sota la sospita del virus.