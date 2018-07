El govern espanyol retalla 1,6 milions de l'IRPF destinats a les entitats socials catalanes

El govern espanyol de Pedro Sánchez ha retallat 1,6 milions de l'IRPF que s'havien de destinar a les entitats socials catalanes. Ho ha denunciat la Taula del Tercer Sector, que ha criticat que aquesta reducció se sumi al "repartiment desigual" de l'IRPF. Com que l'any 2016 l'Estat va recaptar 11 milions extres amb la casella de la declaració de renda, que dedica un 0,7% de l'IRPF a finalitats socials, es va acordar que aquests 10 milions es repartirien entre les comunitats autònomes i que Catalunya rebria una aportació addicional d'1,6 milions. Però a finals de juny la comissió delegada del nou ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social –liderat per Carmen Montón– va canviar de criteri i va decidir que Catalunya, Aragó, Castelló i Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia i la Rioja no tindrien aquesta aportació addicional.

"Rebutgem la decisió del govern central, que es va prendre per sorpresa", ha assegurat la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina. De fet, Alsina ha retret a l'executiu de Pedro Sánchez que argumenti que Catalunya està sobrefinançada: "Aquesta justificació no és vàlida". Les entitats socials catalanes han recordat que "històricament, a l'hora de fer el repartiment de l'IRPF social, no se les ha tractat bé". Catalunya va recaptar el 23,4% dels diners que s'obtenen a tot l'Estat amb la casella de finalitats socials de l'IRPF, però només en va retornar el 15,4%. Així, dels 45 milions que Catalunya va recaptar, en va rebre 31. Tot i això, amb els 11 milions extres del 2016, l'executiu de Mariano Rajoy es va comprometre a fer una aportació addicional d'1,6 milions a les entitats socials catalanes que ara el govern de Sánchez ha deixat sense efecte.

"Estem d'acord a ser solidaris amb altres comunitats, però no és just que hi hagi una diferència tan gran entre el que la gent decideix donar amb l'IRPF social [marcant la casella de la declaració de renda] i el que retorna", ha defensat Alsina. "El decalatge és immens", ha afegit. La presidenta de la Taula del Tercer Sector ha explicat que tot i que els 1,6 milions "no eren massa proporcionals" amb el que Catalunya recapta amb l'IRPF social, eren uns diners que "ja estaven previstos". Alsina ha subratllat que la Generalitat els volia destinar a programes d'emergències socials, com ara la immigració i el sensellarisme, així com a altres col·lectius vulnerables com la gent gran i la infància. "Demanem al Govern que negociï amb l'Estat per aconseguir aquests recursos. Les entitats els necessiten i les emergències socials s'han de cobrir", ha reclamat Alsina.

"És una decisió política i no tècnica"

El vicepresident de la Taula del Tercer Sector, Josep Giralt, ha assegurat que el canvi de criteri "és una decisió política i en cap moment tècnica". "El repartiment [en què Catalunya havia de rebre 1,6 milions] es va decidir segons les mancances socials de cada territori", ha recordat Giralt, que ha qüestionat "el canvi de criteri inspirat pel canvi polític [del govern de Rajoy al de Sánchez]". "És un greuge important per a Catalunya", ha afirmat. Amb la nova decisió, les comunitats autònomes que rebran una aportació addicional de l'IRPF són Andalusia, Astúries, les Illes Balears, les Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Galícia i el País Valencià.