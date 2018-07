“No vull que ningú s’hagi de tapar els ulls davant una fotografia”

Isabel Muñoz, nascuda a Barcelona el 1951 i resident a Madrid des dels anys setanta, va ocupar fins al 17 de juny la sala La Principal del centre madrileny Tabacalera amb l’exposició La antropología de los sentimi entos, un recorregut exhaustiu per les últimes sèries que ha treballat i també per una selecció d’audiovisuals, en bona part obres fins ara no exhibides. La que va ser reconeguda amb el Premio Nacional de fotografia 2016, a més d’haver sigut guardonada amb dos premis World Press Photo (2000 i 2005), es confessa perfeccionista, sovint quasi obsessiva, i també romàntica. Persegueix la bellesa fins i tot quan vol fer veure les situacions més denunciables de l’actualitat.

Si l’artista ha d’aprendre a reconèixer-se també a través del treball que altres fan sobre la seva obra, ¿què ha après de si mateixa amb l’exposició La antropología de los sentimientos ?

Per a mi, és molt important la feina que fan els comissaris de les exposicions, ens ajuden a veure’ns. En el cas de la mostra de Tabacalera, Audrey Haureau i François Cheval van treballar més de dos anys estudiant i seleccionant la meva obra, i penso que han fet una feina excel·lent perquè han sabut veure i fer veure el que hi ha darrere de les imatges. I és que, en el rerefons del que es pot contemplar com un camí fotogràfic per la vida, la sensualitat, el patiment o l’erotisme, hi ha una preocupació, gairebé obsessiva, pels nostres orígens i sobretot pel futur que estem construint. Quin món deixarem als nostres joves? Això m’obsessiona.

Una de les últimes sèries que ha treballat és de fotografies submarines, una dansa sota les aïgues, de ballarines i ballarins amb plàstics, per denunciar justament la contaminació dels mars i oceans. ¿Creu que és efectiva la denúncia quan posa al davant unes imatges de gran bellesa?

D’alguna manera les persones ens hem de protegir del món d’imatges tan dramàtiques en què vivim. En els primers temps de la meva trajectòria jo buscava reflectir la bellesa, la perfecció, fer-la veure ja em semblava un bon propòsit. A mitjans dels anys 90, després de coincidir amb el fotoperiodista Gervasio Sánchez en una situació dolorosa, dramàtica, a Cambodja, em vaig dir: “Isabel, estàs explicant una mentida”. Llavors vaig prendre consciència que no podia explicar el cel sense explicar també l’infern. Al mateix temps, m’adonava que molta gent no vol mirar aquests drames, sobretot per protegir-se. I jo no vull que ningú s’hagi de tapar els ulls davant una fotografia. Vull que et convidi a entrar-hi i, des de dins, et comencis a qüestionar què passa. Així que vaig prendre la decisió de fotografiar l’horror des de la bellesa.

Tota la seva obra fa pensar que, per a vostè, la bellesa resideix en bona part en el cos humà. I sempre torna a la dansa.

Sempre torno a la dansa perquè m’emociona. Volia ser ballarina de nena, i no em van deixar, però jo segueixo ballant. Ho reconec: tinc passió pel cos. El busco pur, despullat de màscares, així vull reflectir-lo. El cos ho diu tot de nosaltres, mostra la nostra part oculta, i a mi sempre m’ha interessat donar a conèixer allò que no es veu a primer cop d’ull. Ens expressem a través del cos, en el moviment, això és el que em commou de la dansa: el cos com a esforç. Però, en tot cas, el cos no deixa de ser un pretext per parlar de nosaltres, de l’esser humà, i sobretot per conèixer-lo. Al cap i a la fi, la fotografia és una eina d’aprenentatge. Per a mi, és l’eina que em permet satisfer el meu insaciable interès per l’altre.

Ha dit que, fa anys, vostè buscava la perfecció. ¿Ara ja no està entre les seves prioritats?

Ara busco la imperfecció dintre de la perfecció. El sistema digital ens dona unes enormes possibilitats per a la resolució òptima de les qüestions tècniques, tant en el moment de disparar com en els processos posteriors, que a mi m’agrada molt treballar i investigar. Ara bé, potser per motius generacionals, valoro molt la meva llibertat, l’he de sentir en tot, en els processos o en la mateixa recerca de la bellesa. Així que la perfecció no pot coartar la meva llibertat. Soc molt exigent amb la tècnica, i ho soc des de la consciència que, també en la fotografia, has de dominar la tècnica per després poder-te permetre oblidar-la.

Avui mirem més a través de la càmera. Hi veiem millor?

Mirem sense veure. Vaig començar amb Eduardo Momeñe i ell sempre em deia: “Isabel, has de veure, has de veure”. De la mateixa manera que, quan fas una foto, t’aïlles de tot i focalitzes en allò que retrates, mentre al teu voltant passen coses, si mirem massa a través de la càmera ens perdem tot el que passa al nostre voltant. Jo necessito tocar, tocar amb els ulls.

¿No li fa el pes una fotografia per ella mateixa, que sempre treballa en sèries?

Una foto ha de ser suficient per si sola, però com a treball, jo no en tinc prou amb una imatge. Necessito omplir-me del tema que treballo, que per a mi sigui una veritable eina de coneixement. Em considero una contadora d’històries i permanentment em demano com explicar-les, no només en el sentit formal, sinó també espiritual.