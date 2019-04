Identifiquen un nou biomarcador per fer tractaments personalitzats contra el càncer

Científics de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) han demostrat que la proteïna TP53INP2 té un paper important en la inducció a la mort cel·lular, l'apoptosi, un descobriment que podria ser rellevant en el tractament contra certs tipus de càncer. En la recerca, segons explica el cap de laboratori de malalties metabòliques complexes i mitocondris de l'IRB Barcelona, s'observa que les cèl·lules amb alts nivells d'aquesta proteïna portaven a una acceleració de la mort cel·lular mentre que les que no la tenen són més resistents a la mort. L'estudi, publicat a 'EMBO Journal', obre la porta a tractaments personalitats contra el càncer.

L'estudi descriu com la proteïna podria augmentar l'eficàcia de certs tractaments de quimioteràpia com és el cas de Trail, una teràpia amb un gran potencial però que no obté resposta en tots els pacients de càncer. Un dels problemes que planteja aquest tractament és la necessitat d'identificar els pacients en els quals hi hauria una resposta favorable al tractament mateix, ja que en alguns tipus de càncer pot fins i tot afavorir la progressió del tumor.

Des de l'IRB Barcelona l'estudi s'està estenent a altres tipus de tumor, com és el de pulmó, per confirmar si aquesta proteïna també millora la resposta al tractament amb Trail. La medicina personalitzada es presenta com una de les estratègies sanitàries amb més potencial, ja que saber el tipus de càncer i escollir el tractament més eficaç en cada cas augmenta la supervivència dels pacients.

L'estudi ha comptat amb el finançament del ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (abans Mineco), Cibederm (Institut de Salut Carles III), la Generalitat de Catalunya, Inflames, Interreg IV-B- Sudoe-Feder i la Fundació La Caixa.