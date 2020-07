Identifiquen una nova diana farmacològica contra l'Alzheimer

Un estudi de la Universitat de Barcelona (UB) ha validat una nova diana farmacològica per a la malaltia de l'Alzheimer, segons informa l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Els resultats, publicats a Neurotherapeutics, mostren que la inhibició de l'enzim epòxid hidrolasa soluble (sEH) en murins –uns petits animals rosegadors– disminueix el procés neuroinflamatori, de manera que millora la resposta endògena de l'organisme i es redueix el deteriorament i la mort de les neurones que causen aquesta demència. Els resultats refermen el paper d'aquest enzim en l'evolució de l'Alzheimer i assenyalen inhibir-los com a potencial estratègia terapèutica tant per a aquesta patologia com per a d'altres amb neuroinflamació.

El nou treball està liderat pels professors de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació Mercè Pallàs (Institut de Neurociències), Santiago Vázquez (Institut de Biomedicina de la UB, IBUB), Carles Galdeano (IBUB) i Christian Griñán-Ferré (Institut de Neurociències). També hi han participat experts de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB), la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Santiago de Compostel·la i la Universitat de Califòrnia-Davis.

Els fàrmacs que es fan servir actualment per tractar l’Alzheimer tenen una eficàcia molt limitada i només en estadis lleus. En aquest estudi, els investigadors han utilitzat un nou enfocament relacionat amb els processos inflamatoris que contribueixen a desencadenar aquesta malaltia i modular la seva patogènesi.

Pallàs ha explicat que és important ampliar la recerca en la teràpia cap a noves dianes farmacològiques, "preferentment relacionades amb les vies fisiopatològiques de la malaltia". En aquest cas, els investigadors van dirigir el seu interès cap al sEH, perquè la seva inhibició havia mostrat efectes antiinflamatoris molt potents i algun dels seus inhibidors estaven o havien estat en fases clíniques per tractar la hipertensió, processos inflamatoris o el dolor neuropàtic.

L’enzim sEH està present en tot l’organisme i és relativament abundant al cervell murí i humà. Fa que els àcids epoxieicosatrienoics (EET), que són molècules que redueixen la resposta inflamatòria en condicions patològiques com la hipertensió o la diabetis, perdin la seva activitat antiinflamatòria i fins i tot provoquin la inflamació.

Així, els investigadors van analitzar els efectes de la inhibició del sEH en dos models animals de la malaltia d’Alzheimer, un considerat d’Alzheimer familiar i un segon lligat a la progressió de la malaltia amb l’edat avançada. En la primera part del treball, es va mostrar que l’expressió d’aquest enzim apareix augmentada en els dos models animals i també en mostres cerebrals de pacients d’Alzheimer. "Aquesta troballa ens indica que el sEH està vinculat a la progressió de l’Alzheimer i fa que es pugui considerar com una nova diana farmacològica", ha destacat la investigadora.