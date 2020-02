L'Idibell i Dexeus, els primers centres autoritzats de l’Estat a fer modificacions genètiques en embrions humans

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) i Dexeus Dona han rebut l'autorització del govern espanyol per ser els primers centres de l'Estat a fer modificacions genètiques en embrions humans. Ara bé, només amb finalitats d'investigació i no reproductives. De fet, els investigadors, liderats per la biòloga Anna Veiga, mare científica de la primera nena nascuda per fecundació in vitro a l'Estat, estudiaran el desenvolupament embrionari humà durant els primers estadis mitjançant la tècnica CRISPR/CAS9. Segons han informat els investigadors, es tracta d'un projecte únic i pioner en aquest àmbit a Espanya, "que aportarà informació rellevant per entendre el desenvolupament primerenc de l'embrió humà i millorar potencialment les tècniques de reproducció assistida".

Les limitacions legals i ètiques entorn a la modificació genètica d'embrions humans impossibiliten que cap país del món autoritzi l'edició al laboratori d'un genoma per reparar o eliminar patologies i que, posteriorment, sigui implantat. Això, però, no ha evitat que l'investigador xinès He Jiankui anunciés la creació dels dos primers nadons modificats genèticament del món mitjançant la manipulació genètica, concretament amb la CRISPR/Cas9.

Aquesta tècnica d'edició genètica té potencial per tractar malalties causades per la mutació d'un gen, però presenta diversos limitacions, com ara el risc d'alterar altres gens a part del gen d'interès i comportar importants efectes col·laterals.

El grup de recerca d'Anna Veiga, el Programa de Medicina Regenerativa de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell) i directora de R+D de biologia del Servei de Medicina de la Reproducció de Dexeus Dona, estudiarà, mitjançant l'edició genètica amb CRISPR/CAS9, diversos gens que tenen una importància cabdal en el desenvolupament embrionari.

El projecte, autoritzat pel departament de Salut de la Generalitat després de rebre el vistiplau de la Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida (CNRHA), que no hi veu objeccions ètiques, biològiques ni legals, consisteix en la posada a punt de l'edició genètica en embrions humans per modificar alguns d'aquests gens i avaluar la seva evolució un cop editats en les primeres etapes de desenvolupament embrionari.

Els embrions humans que s'utilitzaran en aquest projecte provenen del programa de fecundació in vitro del Servei de Medicina de la Reproducció de Dexeus Dona i són embrions antics procedents de cicles de fecundació in vitro (FIV) duts a terme en aquest centre, cedits voluntàriament i de manera altruista per a la investigació per part dels seus progenitors.

Una altra novetat d'aquest projecte és el mètode d'observació dels embrions, per al qual utilitzaran una tècnica que permet l'observació contínua i en temps real dels embrions i, per tant, del seu desenvolupament.