El Col·legi de Metges habilita professionals jubilats i suport psicològic a metges aïllats a Igualada

El Col·legi de Metges ja ha començat un procés de selecció entre professionals sanitaris que estan jubilats des de fa poc temps per poder reforçar l'Hospital d'Igualada, que té 200 dels seus mil treballadors en aïllament preventiu. Metges de família comunitària i medicina interna seran els principals reforços del centre, que rebrà també professionals que s'han jubilat recentment i també d'altres que s'han graduat en Medicina en els darrers temps.

El col·legi, a més, habilita suport logístic i econòmic i coordina inciicatives sorgides dels estudiants de diferents Universitats. El suport a línies d'atenció per tal d'alliberar les línies del 061, els serveis de cangur a metges i metgesses, el suport administratiu i les tasques assistencials de seguiment als pacients estan entre els serveis que seran reforçats. També s'ha habilitat suport psicològic específic a metges i metgesses que es troben en aïllament, tant de manera preventiva com per positius en Covid-19.

El Suport Emocional als Professionals de la Salut (EPS) de la Fundació Galatea ofereix atenció telemàtica per part dels professionals de psicologia davant l'elevat risc de patiment emocional i proporciona eines per gestionar l'estrés i la incertesa, així com consells per mantenir hàbits saludables.

Se seleccionen aquells professionals especialitzats en medicina interna i de família, que són els perfils que més es necessiten. L'alcalde del municipi, Marc Castells, ha fet a primera hora d'aquest matí una crida pública a tot el personal sanitari que estigui desocupat -perquè està prejubilat o de vacances, per exemple- perquè doni un cop de mà a l'hospital del municipi, on, ha avisat, el personal sanitari està fent un "esforç ingent" i està "exhaust". A través dels micròfons de RAC1, ha demanat la "solidaritat" dels metges, a qui ha instat a posar-se en contacte amb el Col·legi de Metges.

Fonts del Col·legi remarquen que no es tracta de fer una crida a tots els professionals, sinó de seleccionar aquells perfils que són més necessaris. Es descarta mobilitzar estudiants de medicina, que sí que podran donar suport en tasques auxiliars o burocràtiques. De fet, aquesta és una altra de les línies en què s'està treballant.

La crida de l'alcalde ha tingut molta repercussió. Tres hores més tard, Castells ha explicat que el Col·legi ha rebut moltes trucades i que els serveis dels hospitals d'Igualada per ara estan coberts. Castells també coincideix amb el president del Col·legi de Metges, Jaume Padrós, en la necessitat que el Govern prevegi una injecció econòmica extraordinària al sistema sanitari per fer front a l'epidèmia.

Pel que fa al confinament del municipis que es va decretar dijous a la nit, Castells ha assegurat que es viu amb una "calma tensa" i que ha deixat la ciutat en stand-by. Totes les mesures dictades són "necessàries", segons l'alcalde, que ha demanat als seus veïns "confiança" en una "decisió molt dura" que té com a objectiu fer remetre el brot de coronavirus a la ciutat, on ja s'han registrat 58 positius i es va confirmar la mort de tres persones. Per això ha insistit en la idea de minimitzar al màxim els desplaçaments. La mesura s'allargarà, d'entrada, 14 dies, però l'alcalde ja ha deixat clar que això serà revisable.