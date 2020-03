L'alcalde d'Igualada diu que el confinament s'ha viscut amb "una certa normalitat"

"No tinc una bola de vidre, però tinc la sensació que el que ha passat a Igualada més tard o més d'hora acabarà passant al nostre país". És el pronòstic que ha fet aquesta tarda l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, en una entrevista a l'ARA. Castells, que ha dit que estava fent "un spoiler", dona per fet que la mesura que ja s'aplica a la seva ciutat i a tres municipis més de la conca d'Òdena –Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena– s'estendrà a la resta de Catalunya. L'alcalde defensa que el brot de coronavirus a Igualada ha demostrat que el virus és molt contagiós: "No crec que aquí siguem més especials que a altres llocs del país". Per això, com que pensa que el coronavirus "anirà a més", assegura que "s'hauran de prendre mesures dràstiques".

El primer dia del confinament a Igualada ha deixat alguns incidents, segons admet Castells. Per exemple, s'ha hagut de parlar amb els Mossos d'Esquadra per garantir que els pacients de fora del perímetre que fan tractaments a l'Hospital d'Igualada puguin arribar al centre sanitari. Pel que fa al subministrament de menjar, l'alcalde explica que ha fet un decret per permetre que els camions que porten aliments puguin entrar a la ciutat les 24 hores del dia, perquè la normativa habitual ho limita. "Els aliments estan garantits", deixa clar Castells, que remarca que la mesura s'ha viscut amb "una certa normalitat". L'alcalde ha insistit que un confinament vol dir que "no pot entrar ni sortir ningú", però reconeix que els veïns que eren fora de la ciutat –perquè estaven de viatge– podran entrar tot i que després "segur" que no podran sortir.

El brot de coronavirus a la conca d'Òdena va començar a l'Hospital d'Igualada. Castells recorda que el brot va néixer amb cinc primers casos. "Vaig parlar amb diversos alcaldes, que em van dir que no tenien casos. Vaig pensar que cinc era un problema molt greu", explica. Això va provocar que Igualada prengués les primeres mesures, d'acord amb la conselleria de Salut, com ara tancar tots els centres educatius un dia abans que el Govern anunciés que faria el mateix a tot el país. Pel que fa a la situació actual a l'Hospital d'Igualada, on més de 200 professionals han hagut de ser aïllats pel brot del virus i 36 han donat positiu per coronavirus, Castells assegura que la falta de personal "està en vies de solució" perquè el centre incorporarà nous professionals.