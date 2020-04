"La gent reclama transparència": l'alcalde d'Igualada confia que Salut doni les dades de morts per covid-19

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, s'ha mostrat convençut aquest diumenge que el departament de Salut donarà les dades de morts per covid-19 a la zona i ha recordat que és qui en té la competència. "Salut té els seus criteris, el nostre és el de la transparència. No vull alimentar cap polèmica. Donar les dades és una competència del departament de Salut. És qui té les dades i qui les ha de donar. Estic segur que, com que la gent reclama transparència i ser tractada com a adults, estic convençut que el departament de Salut donarà aquestes dades sense cap problema", ha dit.

"El desconfinament és perimetral i, per tant, continua tot igual. La situació que estem vivint encara és molt greu i no hi poden haver desplaçaments innecessaris. Hem de continuar amb disciplina, responsabilitat i actitud exemplar. La sensació és que anem en la bona direcció i que ens en sortirem", ha recordat Castells, que ha fet la 25a roda de premsa des que va començar la crisi sanitària.

"Quan es va fer efectiu el confinament ens vam posar, en un moment complicat i complex, de la banda del Govern perquè són les autoritats que estan treballant i tenen tota la informació per fer-ho. Ara igual, per lleialtat institucional i perquè no hi ha res que ens indiqui que hem de fer el contrari ", ha recordat.