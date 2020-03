La conca d'Òdena demana més recursos davant la "triple crisi sanitària, laboral i econòmica"

Tres crisis colpegen la conca d'Òdena: a la crisi sanitària –és la zona de Catalunya amb la taxa d'incidència de coronavirus més alta–, s'hi afegeix una crisi laboral –10.000 persones estan atrapades sense poder sortir o entrar a treballar a la zona confinada– i també econòmica. Els alcaldes d'Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena han demanat a la roda de premsa diària més recursos per fer-hi front: més tests ràpids, "forçar" els governs català i espanyol a solucionar el conflicte laboral dels treballadors afectats i més mesures per pal·liar els efectes econòmics del coronavirus. Tot plegat a poques hores d'entrar a la "setmana clau", segons ha dit l'alcalde d'Igualada, Marc Castells.

El batlle ha demanat una "solució bidireccional" tant al Govern com al govern espanyol perquè s'esclareixi el conflicte de tots els treballadors –es calcula que són 10.000– que viuen a la conca però treballen fora o bé viuen fora però treballen a la conca. Castells ha dit que estan patint una "total vulnerabilitat dels seus drets" i ha assegurat que estan estudiant "emprendre mesures per forçar els governs" perquè posin fi a aquesta situació.

Si no se soluciona, ha dit, pot ser "la llavor d'una crisi d'abast molt important", perquè moltes persones poden quedar sense feina. De fet, ha dit que cal que les administracions supralocals prenguin mesures econòmiques més importants perquè fins ara ha estat "insuficient" el que han fet per evitar una nova crisi econòmica. A l'Estat, Castells també li demana que "expliqui" en quina situació es troba ara mateix la conca d'Òdena, després que el president espanyol, Pedro Sánchez, anunciés dissabte la fase 2 de confinament a l'Estat i demanés que ningú surti a treballar si no té una feina de les que es considera essencial.

De fet, els efectes econòmics de la situació a l'Anoia els ha explicat el coordinador general de Creu Roja Catalunya, Enric Morist. Després de 18 dies de confinament a la comarca, l'entitat ha detectat ja un augment en la demanda d'usuaris dels bancs d'aliments. Són persones que han patit ja un ERTO, "tenen angoixa" perquè no saben si cobraran el seu sou, o treballadors que netejaven llars o cuidaven persones grans i que s'han quedat sense feina. Creu Roja ha deixat clar que no faltarà menjar per tota la gent que ho necessiti.