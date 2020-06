Illa defensa que es doti amb més recursos el sistema de salut pública estatal

"Hem descobert la necessitat i la bondat d'un sistema de salut pública estatal com el que tenim", diu Salvador Illa. I la lliçó que n'ha après "és que cal reforçar-lo, potenciar-lo i dedicar-hi més recursos: en concret, dotar-lo de més inversió". Ho afirma en una entrevista que El País publica aquest diumenge, on el ministre de Salut reconeix que cal dotar la sanitat pública dels mitjans que necessita, però no aprofundeix gaire sobre com s'estan preparant per fer front a una hipotètica segona onada de la pandèmia: "Les comunitats ja estan tenint un abastiment de material i nosaltres estem dimensionant el que necessitem i acumulant material per a una eventual segona onada".

Pel que fa a la gestió de la pandèmia duta a terme fins ara, poques crítiques. El ministre assegura que s'ha anat aprenent del virus a mesura que s'ha anat estenent pel país i pel món, i que això justifica, per exemple, el canvi de criteri al voltant de l'ús de les mascaretes o que al principi només es fessin proves als qui haguessin estat en contacte amb positius o vinguessin de zones de risc.

"Tots hi vam arribar tard. Tot Occident. És una obvietat. Però Espanya, Itàlia, França, Alemanya, tots els països, els Estats Units, el Brasil, tot el món hi ha arribat tard, és una cura d'humilitat per a tothom", apunta. I afegeix: "Espanya va actuar abans que uns altres, va decretar l'estat d'alarma amb una xifra d'infectats i morts inferior a uns altres països: nosaltres el 5 de març teníem 261 casos i Itàlia 3.089".

I, de fet, Illa torna a insistir que el dia que van veure que s'havien d'aplicar mesures va ser el 9 de març, dos dies abans que l'Organització Mundial de la Salut declarés la pandèmia. "Ha sigut un dels confinaments més estrictes d'Europa i ha permès doblegar de manera ràpida la corva", reitera a l'entrevista. Que Espanya sigui un dels països on més sotracs a causat el coronavirus, ho atribueix al fet que sigui un dels cinc estats amb més trànsit de persones. "Rebem 83 milions de visitants l'any, és un país obert, segurament és una de les raons per les quals aquí la pandèmia s'hagi viscut amb més intensitat". "Esclar que hi ha coses millorables, però ni a la política ni a la vida hi ha actituds infal·libles. Es tracta de tenir més encerts que errors, i a Espanya tenim l'epidèmia controlada", afirma.

Però la manifestació feminista del 8-M ( i la polèmica que encara s'arrossega) no entra dins els errors pels quals culpar-se. "Tothom sap que el 8 de març hi va haver manifestacions a tot el món, és cosa sabuda", diu. "Espanya, el dia de l'informe [de l'ECDC que recomanava que els països en fase 3 o 4 havíen d'adoptar mesures de distanciament] i fins al 9 de març, estava en fase 1, no hi havia transmissió comunitària", argumenta. I de manera una mica més directa, afegeix: "Si haguéssim pensat que s'havia de prendre aquesta decisió l'hauríem pres".