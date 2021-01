Illa anuncia que "en 7 o 10 dies" Espanya rebrà les primeres dosis de la vacuna Moderna

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dijous que Espanya rebrà els "pròxims 7 o 10 dies" les primeres dosis de la vacuna Moderna i a mitjans de febrer ja n'haurà rebut 600.000, ha assegurat Illa en roda de premsa aquest dijous. La vacuna Moderna va ser autoritzada per la Comissió Europea aquest dimecres a la tarda seguint la recomanació feta per l'Agència Europea de Medicament, que ha considerat segura i efectiva per al seu ús el fàrmac de la biotecnològica nord-americana. Illa ha explicat que aquesta també serà una vacuna de doble dosi que s'administrarà en paral·lel a la vacuna Pfizer.