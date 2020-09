Illa es mostra optimista de cara a tenir una vacuna contra el covid-19 "a finals d'any"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat en una entrevista a Antena 3 que, "amb la informació que tenim", malgrat no poder garantir-ho "amb certesa absoluta", s'atreveix a "pronosticar" que "cap a finals d'any comencin a arribar les primeres dosis" d'una vacuna contra el coronavirus. "S'administrarà amb criteris de seguretat", ha advertit.

Illa s'ha negat a reconèixer davant la pregunta de la presentadora que estiguem davant d'una segona onada. "Hi ha un increment important de casos", ha reconegut, i ho ha atribuït "a l'increment de la mobilitat" i a la "detecció precoç" de casos, amb 85.000 proves PCR diàries. Tot i que a la resta d'Europa hi ha menys casos, el ministre no ha aclarit si s'estan fent menys tests, malgrat que ha afirmat que la situació a l'estat espanyol "no és tan diferent de la resta d'Europa".

Segons el ministre, "el turisme ha sigut un factor important" per a l'augment de la mobilitat a Espanya i ha recordat, tanmateix, que "la situació no és com al març i a l'abril", perquè "és veritat que hi ha un increment de casos però no hi ha un nombre alt de morts ni la mateixa pressió assistencial". Els hospitals, ha dit, estan al 6% de la seva capacitat i, per tant, "no s'han de reprogramar visites" no associades al coronavirus.

Per constatar la feina que s'ha fet, ha posat com a exemples l'Aragó i Catalunya, "en situació de clar descens", i ha assegurat que Madrid "està prenent les mesures" per revertir la seva situació, que concentra un terç del total de contagis a l'estat espanyol. Illa ha defensat el paper de les comunitats autònomes en la gestió de la crisi i ha dit que "avala" totes les seves mesures, un dia després que el seu company de partit i alcalde de Valladolid amenacés el president de Castella i Lleó amb portar-lo als tribunals per "exagerar" en l'aplicació de noves restriccions.

El ministre ha dit que serà "un exercici necessari" que el govern se sotmeti a una auditoria externa per avaluar la gestió del coronavirus, però ha de tenir una vocació "constructiva".

Pel que fa a la represa de les classes, Illa ha defensat que les escoles seran un lloc "segur" i que hi ha un "acord unànime" per reprendre l'educació presencial. De cara als pares amb fills en quarantena però no contagiats que no podran accedir a baixes laborals per cuidar els nens i evitar contagis a la feina, ha recordat que el programa Me cuida permet "flexibilitzar horaris" i teletreball per ajudar a la conciliació familiar.

Illa, a més, ha dit que el ministeri de Sanitat "està treballant amb el d'Indústria" per homologar les mascaretes transparents, que faciliten la comunicació entre persones sordes fent possible que es llegeixin els llavis.