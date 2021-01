Illa obre la porta a ampliar l'horari del toc de queda a les 20 h

L'embolic jurídic al voltant de les restriccions sanitàries que han aprovat les comunitats per afrontar la pandèmia ha sigut una constant. L'últim pols té a veure amb els horaris del toc de queda que recull l'estat d'alarma vigent i que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha obert la porta a modificar per primer cop, si totes les comunitats així ho decideixen en la reunió interterritorial d'aquest dimecres. "No li anticiparé la decisió. Escoltarem i avaluarem si la mesura és correcta", ha dit Illa en una entrevista aquest dilluns a La Sexta.



El nou pols entre govern espanyol i comunitats s'ha aixecat després que Castella i Lleó hagi aprovat ampliar el toc de queda a partir de les 20 h quan l'estat d'alarma actual només permet activar-lo a partir de les 22 h. És per això que el govern espanyol ha presentat aquest dilluns un recurs davant el Tribunal Suprem (que estudiarà demà dimarts) perquè suspengui cautelarment la decisió. "Tot el que afecti els drets fonamentals ha de tenir eines jurídiques i la decisió [de Castella i Lleó] no està emparada per l'actual estat d'alarma. Veurem què determinen les autoritats", ha reiterat Illa defensant el recurs. Ha afegit que "no es tracta d'aprovar moltes mesures, sinó de donar compliment afectiu a les mesures vigents".

La decisió de l'executiu espanyol de recórrer la mesura de Castella i Lleó no ha estat exempta de crítiques per part de les altres comunitats. No només de la regió afectada, sinó també de Madrid. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha criticat la "interferència" del govern espanyol davant els plans de les comunitats per frenar els contagis. "Si no fan res, que no molestin", ha etzibat Ayuso.

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés , ha apuntat que tot el que siguin més eines jurídiques per poder fer front als contagis i desplegar restriccions és benvingut. "El que ens sembla increïble és que el govern espanyol presenti un recurs per una decisió que el govern de Castella i Lleó considerava que necessitaven per gestionar la pandèmia i, alhora, ho vulgui portar dimecres al consell", ha dit Vergés .

Malgrat que la tercera onada està deixant unes xifres molt més crítiques que la segona, Illa ha mantingut que les comunitats encara tenen marge per aprovar més mesures en funció de la situació epidemiològica i ha insistit que "cal donar-se un temps per veure el resultat que tenen". Tanmateix, el ministre ha reconegut que li preocupa la situació als hospitals – a Catalunya, per exemple, els hospitals freguen el pic de la segona onada amb 2.809 ingressats per covid–, sobretot per l'ocupació dels llits de les unitats de cures intensives. Ara bé, ha apuntat: "No crec que s'arribi a col·lapsar, la situació és complicada, hem elaborat plans de contingència", ha dit, una afirmació que dista de la preocupació als hospitals.

Accelerar la vacunació

Sobre l'estratègia de vacunació, Illa ha reconegut que "el coll d'ampolla" actual en el procés de vacunació no és la capacitat del sistema d'administrar la vacuna, sinó el nombre de dosis que estan arribant. Ha posat com a exemple els problemes de distribució de Pfizer, que aquest dilluns només ha enviat el 56% de les dosis acordades. En total, Espanya ha rebut 205.727 dosis que seran repartides de manera equitativa entre les comunitats , segons ha dit el ministeri. Fruit de la disminució de les vacunes disponibles, però, l'Estat no només ha repartit les vacunes tenint en compte els criteris poblacionals, sinó "assegurant que totes puguin administrar la segona dosi de la vacuna a aquelles persones que els toqui". Per això, Catalunya rebrà 30.000 vacunes de Pfizer, la meitat de les previstes.

